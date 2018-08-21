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В Благовещенске в ДТП пострадал ребенок-пассажир

В Благовещенске в ДТП пострадал ребенок-пассажир
Фото: moymotor.ru

В Благовещенске девушка-водитель устроила ДТП, в котором пострадали два человека – взрослый и ребенок. Авария случилась в понедельник, 20 августа, около 19 часов в районе перекрестка улиц Зейской и Трудовой.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, девушка, управлявшая Toyota Cresta, не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Nissan X-Trail. В результате происшествия пострадали два пассажира – 1999 и 2008 годов рождения. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

За текущий месяц это уже седьмое ДТП с участием детей. Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия.

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#дети #ДТП


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