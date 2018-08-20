Президент Путин приказал внезапно проверить боеготовность войск

Фото: ria.ru

20 августа по указанию Владимира Путина в 5:00 по московскому времени началась внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Воздушно-десантных войсках, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Проверка включает комплекс из 16 специальных учений и пройдет в преддверии масштабных маневров «Восток–2018», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, для оценки действий войск во время учений созданы три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления войск и сил ЦВО и ВВО, третья – оценит качество и полноту мобилизационного развертывания.

Внезапная проверка боеготовности продлится пять дней, с 20 по 25 августа.

«Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», – сказал Шойгу.

Министр призвал тщательно соблюдать все требования безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».

Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать о внезапной проверке боевой готовности войск военных атташе иностранных государств, сообщает РИА Новости.

Внезапная проверка боевой готовности войск проходит в преддверии учений «Восток-2018», которые намечены на сентябрь. По словам Шойгу, они станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.

«Это крупнейшее со времен маневров "Запад–81" мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил», – сказал министр.

По информации ТАСС, один из этапов этих военных учений может посетить Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.