Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость
20 августа 2018, 21:01 1

Президент Путин приказал внезапно проверить боеготовность войск

Президент Путин приказал внезапно проверить боеготовность войск
Фото: ria.ru

20 августа по указанию Владимира Путина в 5:00 по московскому времени началась внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Воздушно-десантных войсках, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Проверка включает комплекс из 16 специальных учений и пройдет в преддверии масштабных маневров «Восток–2018», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, для оценки действий войск во время учений созданы три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления войск и сил ЦВО и ВВО, третья – оценит качество и полноту мобилизационного развертывания.

Внезапная проверка боеготовности продлится пять дней, с 20 по 25 августа.

«Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», – сказал Шойгу.

Министр призвал тщательно соблюдать все требования безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».

Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать о внезапной проверке боевой готовности войск военных атташе иностранных государств, сообщает РИА Новости.

Внезапная проверка боевой готовности войск проходит в преддверии учений «Восток-2018», которые намечены на сентябрь. По словам Шойгу, они станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.

«Это крупнейшее со времен маневров "Запад–81" мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил», – сказал министр.

По информации ТАСС, один из этапов этих военных учений может посетить Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Просмотров всего: 864

#военные #российская власть #учения


Общество

В Амурской области пройдут учения военной полиции
Власть

Для дальневосточных инвесторов разработают предложения по долгосрочным тарифам
Экономика 37

Китайским фермерам хотят предоставить дальневосточные гектары
Общество 3

Лидер «Новой России» считает, что у амурских дольщиков ситуация не сложная
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь