В Свободном пропала пятилетняя девочка

В Свободном разыскивают ребенка. Днем в понедельник, 20 августа, пятилетняя Соня Чернобаева вышла из частного дома погулять во двор и пропала. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщил отец девочки.

Объявление о поиске малышки распространили по соцсетям. Соня была одета в красное платье, красные колготки и красные шлепанцы. В полиции подтвердили – ребенка разыскивают добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Всех, кто что-либо знает о пропаже Сони или мог видеть девочку, просят обратиться в полицию по телефонам полиции: 02, (41643) 5-56-98, 5-54-13 или позвонить отцу девочки, Вадиму. Его номер: +7-914-587-57-10.

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Елена Котейко