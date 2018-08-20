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21августа
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20 августа 2018, 20:39 4

В Свободном пропала пятилетняя девочка

В Свободном пропала пятилетняя девочка

В Свободном разыскивают ребенка. Днем в понедельник, 20 августа, пятилетняя Соня Чернобаева вышла из частного дома погулять во двор и пропала. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщил отец девочки.

Объявление о поиске малышки распространили по соцсетям. Соня была одета в красное платье, красные колготки и красные шлепанцы.

В полиции подтвердили – ребенка разыскивают добровольцы и сотрудники правоохранительных органов.

Всех, кто что-либо знает о пропаже Сони или мог видеть девочку, просят обратиться в полицию по телефонам полиции: 02, (41643) 5-56-98, 5-54-13 или позвонить отцу девочки, Вадиму. Его номер: +7-914-587-57-10.

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#дети #происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    капец! надеюсь уже нашли

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Жуть что творится. Хоть бы нашли целой и невредимой...

  • Пещеход

    Пещеход
    1 час назад

    давай, ребенок, находись целой и невредимой!

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    Отца проверяйте и соседей с собаками кинологами

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