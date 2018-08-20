В Благовещенске китайцев приглашают в казино

Фото: sm-news.ru

В Благовещенске прохожих возмутил рекламный баннер с призывом посетить казино. «Мне вот интересно, у нас в России казино разрешили всем или только китайцам?» – пишет неравнодушный горожанин Игорь Путилов.

Как сообщает издание SMnews, реклама находится на автобусной остановке у перекрестка улиц Мухина и Пролетарской. Сознательный гражданин сообщил о баннере через сервис Zadolbalo.net. Где именно расположился запретный отдых, предлагается выяснить по номеру телефона или QR-коду. Объявление нацелено на китайскую аудиторию, так как основная информация написана иероглифами.

В России игорный бизнес запрещен с 2009 года. Исключением являются лишь отдельные зоны в Приморском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Калининградской области. Амурская область в число разрешенных регионов не входит, что делает такую рекламу на ее территории незаконной.

Как отмечает издание, до всероссийского запрета Благовещенск был практически дальневосточной столицей игорного бизнеса. Особой популярностью отрасль пользовалась у гостей из Поднебесной. Существовали специальные игровые туры для любителей поймать удачу. Сегодня единственным похожим заведением является клуб в самом злачном некогда игорном месте в центре города. Однако карты и рулетка здесь не приносят финансовой выгоды, утверждают владельцы, а являются лишь способом оплаты услуг заведения: от алкоголя до приватных танцев.