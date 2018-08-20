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20 августа 2018, 19:30 7

В Благовещенске китайцев приглашают в казино

В Благовещенске китайцев приглашают в казино
Фото: sm-news.ru

В Благовещенске прохожих возмутил рекламный баннер с призывом посетить казино. «Мне вот интересно, у нас в России казино разрешили всем или только китайцам?» – пишет неравнодушный горожанин Игорь Путилов.

Как сообщает издание SMnews, реклама находится на автобусной остановке у перекрестка улиц Мухина и Пролетарской. Сознательный гражданин сообщил о баннере через сервис Zadolbalo.net. Где именно расположился запретный отдых, предлагается выяснить по номеру телефона или QR-коду. Объявление нацелено на китайскую аудиторию, так как основная информация написана иероглифами.

В России игорный бизнес запрещен с 2009 года. Исключением являются лишь отдельные зоны в Приморском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Калининградской области. Амурская область в число разрешенных регионов не входит, что делает такую рекламу на ее территории незаконной.

Как отмечает издание, до всероссийского запрета Благовещенск был практически дальневосточной столицей игорного бизнеса. Особой популярностью отрасль пользовалась у гостей из Поднебесной. Существовали специальные игровые туры для любителей поймать удачу. Сегодня единственным похожим заведением является клуб в самом злачном некогда игорном месте в центре города. Однако карты и рулетка здесь не приносят финансовой выгоды, утверждают владельцы, а являются лишь способом оплаты услуг заведения: от алкоголя до приватных танцев.

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#Китай #отдых


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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Амурская область в число разрешенных регионов не входит, что делает такую рекламу на ее территории незаконной.

    Однако карты и рулетка здесь не приносят финансовой выгоды, утверждают владельцы, а являются лишь способом оплаты услуг заведения: от алкоголя до приватных танцев.

    Владелец может хоть белым и пушистым прикидываться, суть не меняется.

    Интересно, почему закрывает на это глаза наша "доблестная" полиция? Опять кому-то лапку помазали?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    4 часа назад

    Пишите заявления в полицию и в прокуратуру, если конечно смелости хватит и сообразительности...

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Биллинговый центр в микрорайоне ,напротив к/т Харбин, тоже рулетка... Под разными названиями работает много лет...Даже деньги предлагает...

  • Гефест

    Гефест
    3 часа назад

    Не смешите, полиция, прокуратура, вы действительно думаете что казино без их покровительства на постоянной основе, не таясь, столько лет в городе работает? )))

  • full

    full
    3 часа назад

    ОБЭП в Благе в полном составе на нары просится. Уже много много лет.

  • mario

    mario
    3 часа назад

    В полицию писать нет смысла, они же и прикрывают все эти схемы.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    В микрорайоне подобных заведений, уже десяток наверное, уже ничего не стесняются и не боятся...

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