В Амурской области пройдут учения военной полиции

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20 августа России стартовали масштабные учения военной полиции. Практические эпизоды учения состоятся на полигонах Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Амурской области.

В каждом из регионов будет отработан свой сценарий. В Амурской области участники должны отразить нападение «диверсантов» на воинский эшелон во время погрузки техники на железнодорожной станции.

Как сообщает РИА Новости, учения продлятся до конца недели.