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20 августа 2018, 17:54 10

Дорожный фонд Приамурья начнет пополняться за счет штрафов за нарушения ПДД

Дорожный фонд Приамурья начнет пополняться за счет штрафов за нарушения ПДД
Фото: ntv.ru

Средства от штрафов за нарушения законов о безопасности дорожного движения будут поступать в дорожный фонд субъекта напрямую. Поправки в федеральное законодательство вступят в силу с 1 января 2019 года.

В настоящее время средства от штрафов поступают в региональный бюджет, но целевое использование их не закреплено. После принятия поправок средства будут использоваться по целевому назначению: на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог, сообщает областной минтранс.

«Уверен, доходы от денежных штрафов за нарушения ПДД станут дополнительным источником и усилят региональный дорожный фонд», – отметил врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

В 2019 году планируется направить часть средств дорожного фонда на установку камер фото- и видеофиксации, что приведет к более ответственному поведению водителей на дорогах Приамурья. Средства от штрафов также будут направлены и на ремонт дорог.

«Одной из главных задач в дорожной отрасли мы ставим для себя создание безопасных и современных дорог, отвечающих всем нормам. К сожалению, ежегодных средств дорожного фонда хватает не на всё. За счет дополнительных средств от штрафов мы сможем существенно увеличить финансовую помощь муниципалитетам, а значит, и увеличить число ремонтируемых участков дорог», – рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

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#ЖКХ #закон #транспорт


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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    7 часов назад

    с одной стороны хорошая новость, что не все в белокаменную будет утекать, а с другой это инструмент для местных властей по "добыче" средств на ремонты. а "добывать" сотрудники гибдд умеют.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    6 часов назад

    Я помню, как свистел милицейский свиток, если человек пытался перейти дорогу в неположенном месте. Кто из вас и кода слышал трель милицейского свистка? Раньше милиция не ставила перед собой задачу карать за правонарушения, а пресекала их в самом начале. А теперь полиция делает план по раскрытию, по тому они стоят спрятавшись и.. пополняют бюджет.

  • Pomidor

    Pomidor
    6 часов назад

    Nikodimс одной стороны хорошая новость, что не все в белокаменную будет утекать, а с другой это инструмент для местных властей по "добыче" средств на ремонты. а "добывать" сотрудники гибдд умеют.


    так если никто нарушать не будет то и "добывать" будет нечего но ведь хватает олухов за баранками, так хоть пусть пользу приносят

  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    Каждый второй выезжает с перекрёстка через стоп-линию ещё на красный, из получасовых наблюдений,стоят, ожидая зелёного на пешеходном переходе, перед ним, но всенепременно за стоп-линией, типа мы круть, а вы олухи. Вот вам и деньга в бюджет.

    Залипательное видео:

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    5 часов назад

    Nikodim

    с одной стороны хорошая новость, что не все в белокаменную будет утекать, а с другой это инструмент для местных властей по "добыче" средств на ремонты. а "добывать" сотрудники гибдд умеют.



    Понятное дело, будут больше штрафовать, а значит лучше работать. Так, глядишь, и нарушений меньше станет.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    4 часа назад

    Быдло не платит штрафы годами, нужно конфискацию вводить

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    Глеб Жеглов

    Nikodim

    с одной стороны хорошая новость, что не все в белокаменную будет утекать, а с другой это инструмент для местных властей по "добыче" средств на ремонты. а "добывать" сотрудники гибдд умеют.



    Понятное дело, будут больше штрафовать, а значит лучше работать. Так, глядишь, и нарушений меньше станет.



    Если бы все делалось разумно, то порядка стало бы больше. Я тоже за ужесточение контроля на дорогах, так как водятлов и таких же пешеходов становится все больше. Но, тут формула простая: больше нарушителей-меньше ям, меньше нарушителей-больше ям, так как федералы потом зажмут выделение средств оправдываясь на наличие местных "поступлений". И вот после этого нарушения начнут изобретаться.

  • paravis

    paravis
    3 часа назад



    И вот после этого нарушения начнут изобретаться.



    Для них есть Статья 292 УК. Служебный подлог.

  • олег1975

    олег1975
    3 часа назад

    Амурчане!!! ПОДДЕРЖИМ дороги Приамурья!!! Залог качественных дорог - ваши частые нарушения ПДД!!! БОЛЬШЕ НАРУШЕНИЙ ПДД ГРУБЫХ И РАЗНЫХ!!! Не будь равнодушным!!! СТАНЬ НАРУШИТЕЛЕМ ПДД!!!

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    олег1975

    Амурчане!!! ПОДДЕРЖИМ дороги Приамурья!!! Залог качественных дорог - ваши частые нарушения ПДД!!! БОЛЬШЕ НАРУШЕНИЙ ПДД ГРУБЫХ И РАЗНЫХ!!! Не будь равнодушным!!! СТАНЬ НАРУШИТЕЛЕМ ПДД!!!



    Стань примером! :) Как обычно говорят, начни с себя :)))

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