Дорожный фонд Приамурья начнет пополняться за счет штрафов за нарушения ПДД

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Средства от штрафов за нарушения законов о безопасности дорожного движения будут поступать в дорожный фонд субъекта напрямую. Поправки в федеральное законодательство вступят в силу с 1 января 2019 года.

В настоящее время средства от штрафов поступают в региональный бюджет, но целевое использование их не закреплено. После принятия поправок средства будут использоваться по целевому назначению: на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог, сообщает областной минтранс.

«Уверен, доходы от денежных штрафов за нарушения ПДД станут дополнительным источником и усилят региональный дорожный фонд», – отметил врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

В 2019 году планируется направить часть средств дорожного фонда на установку камер фото- и видеофиксации, что приведет к более ответственному поведению водителей на дорогах Приамурья. Средства от штрафов также будут направлены и на ремонт дорог.

«Одной из главных задач в дорожной отрасли мы ставим для себя создание безопасных и современных дорог, отвечающих всем нормам. К сожалению, ежегодных средств дорожного фонда хватает не на всё. За счет дополнительных средств от штрафов мы сможем существенно увеличить финансовую помощь муниципалитетам, а значит, и увеличить число ремонтируемых участков дорог», – рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.