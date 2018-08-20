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20 августа 2018, 17:46 6

В Белогорске «Открытый муниципалитет» помог полиции раскрыть преступление

В Белогорске «Открытый муниципалитет» помог полиции раскрыть преступление
Фото: pravoslavie.ru

Жители Белогорска помогли сотрудникам полиции найти женщину, взявшую чужой телефон в отделении банка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», посетительница похитила гаджет, лежавший на стойке для зарядки мобильных устройств.

Преступление произошло 14 августа. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ей причинен ущерб на сумму 16 тысяч рублей. Момент преступления зафиксировала камера внутреннего наблюдения.

«Сотрудники полиции обратились в пресс-службу главы Белогорска с просьбой разместить информацию о преступлении, – рассказала замглавы по информационным технологиям Марина Зингер. – В рамках межведомственного взаимодействия они предоставили видео с моментом совершения преступления, зафиксированное камерой внутреннего наблюдения. Сообщение пресс-служба опубликовала 17 августа, в том числе и в Сети».

За несколько дней видео на канале белогорск.рф в видеохостинге YouTube набрало более 1,5 тысячи просмотров, в аккаунте в Инстаграм его посмотрели более 13 тысяч раз.

Как рассказали в отделе полиции, после обнародования информации о преступлении поступило несколько звонков. Белогорцы рассказали, где найти женщину, попавшую на видео. Сотрудники полиции оперативно отработали информацию. По указанному адресу нашли подозреваемую, у нее дома обнаружили украденный телефон. Женщина призналась в содеянном. Ей грозит наказание по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

«Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и сообщил полезную информацию, которая помогла раскрыть преступление, – говорит оперуполномоченный полиции Белогорска. – Взаимодействие правоохранительных органов, администрации города и жителей принесло результат».

Просмотров всего: 586

#Белогорск #закон #происшествия


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Комментарии
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  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    7 часов назад

    Еще можно пиарится на том что страница в инста поднимает общий просмотр в инстаграме и тем самым влияет на выручку инста или например что сами по себе тексты пресс-службы адм-ии Белогорска повышают грамотность среди населения. Короче пиар на том на чем пиарится стыдно...но это другим стыдно))

  • Клава

    Клава
    6 часов назад

    )) что плохого в том, что нашли тётю с помощью инсты да еще и с помощью официального профиля? На мой взгляд ничего. Молодцы, что не постят один официоз. Вам завидно что ль?)))

  • Goldy

    Goldy
    6 часов назад

    Может воровать меньше будут. Вообще везде камеры оборудовать и полиция будет не так нужна.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    6 часов назад

    Когда же у нас в области, да и в России, ВСЕ Муниципальные отделы Полиции заведут свои САЙТЫ с максимально полной информацией, с возможностью оперативно посылать на эти Сайты полиции сообщения (с мобильников и др.), с электронной почтой, с приемом в т.ч. анонимных сигналов и т.п.

    За рубежом такая система позволяет снижать преступность и правонарушения на треть, а то и наполовину!!!

    Давай, Белогорск, будь пионером в этом деле - Сайт Муниципальной полиции обязательно должен быть, конечно, с максимальной и постоянной информацией о его адресе на других сайтах и во всех СМИ...

  • Pomidor

    Pomidor
    6 часов назад

    Вероника Н.

    Когда же у нас в области, да и в России, ВСЕ Муниципальные отделы Полиции заведут свои САЙТЫ с максимально полной информацией, с возможностью оперативно посылать на эти Сайты полиции сообщения (с мобильников и др.), с электронной почтой, с приемом в т.ч. анонимных сигналов и т.п. За рубежом такая система позволяет снижать преступность и правонарушения на треть, а то и наполовину!!! Давай, Белогорск, будь пионером в этом деле - Сайт Муниципальной полиции обязательно должен быть, конечно, с максимальной и постоянной информацией о его адресе на других сайтах и во всех СМИ...



    Только вот не все так радужно, сайт нужно написать и постоянно поддерживать, а это скажу я вам очень не простая задача, сложно будет найти таких энтузиастов, но идея очень даже хорошая

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Алекс Ветер

    Еще можно пиарится на том что страница в инста поднимает общий просмотр в инстаграме и тем самым влияет на выручку инста или например что сами по себе тексты пресс-службы адм-ии Белогорска повышают грамотность среди населения. Короче пиар на том на чем пиарится стыдно...но это другим стыдно))



    Более глупый коммент надо постараться придумать…совсем в голове ветер сквозняк?

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