В Белогорске «Открытый муниципалитет» помог полиции раскрыть преступление

Фото: pravoslavie.ru

Преступление произошло 14 августа. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ей причинен ущерб на сумму 16 тысяч рублей. Момент преступления зафиксировала камера внутреннего наблюдения.

«Сотрудники полиции обратились в пресс-службу главы Белогорска с просьбой разместить информацию о преступлении, – рассказала замглавы по информационным технологиям Марина Зингер. – В рамках межведомственного взаимодействия они предоставили видео с моментом совершения преступления, зафиксированное камерой внутреннего наблюдения. Сообщение пресс-служба опубликовала 17 августа, в том числе и в Сети».

За несколько дней видео на канале белогорск.рф в видеохостинге YouTube набрало более 1,5 тысячи просмотров, в аккаунте в Инстаграм его посмотрели более 13 тысяч раз.

Как рассказали в отделе полиции, после обнародования информации о преступлении поступило несколько звонков. Белогорцы рассказали, где найти женщину, попавшую на видео. Сотрудники полиции оперативно отработали информацию. По указанному адресу нашли подозреваемую, у нее дома обнаружили украденный телефон. Женщина призналась в содеянном. Ей грозит наказание по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

«Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и сообщил полезную информацию, которая помогла раскрыть преступление, – говорит оперуполномоченный полиции Белогорска. – Взаимодействие правоохранительных органов, администрации города и жителей принесло результат».