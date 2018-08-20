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20 августа 2018, 17:35 5

В России введена единая минимальная цена на водку

В России введена единая минимальная цена на водку
Фото: onapitkah.info

С 20 августа в РФ сравнялась минимальная цена на «крепкую» (традиционные 40 градусов) и «слабую» (от 37 до 40 процентов) водку. Их уравнял в стоимости своим приказом Минфин России. Теперь водка любой крепости в стране должна стоить не дешевле 205 рублей за пол-литра.

Вступление в силу единой минимальной цены на водку разной крепости почти ничего не изменит для потребителей, производителей и государства. Она превентивная, потому что рынка «слабой водки» в России практически нет. Об этом рассказал директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Вадим Дробиз отметил, что «любой россиянин, наверное, на генетическом уровне знает, что водка должна быть 40-процентной, а все, что меньше, – уже не водка, поэтому такие напитки не пользуются популярностью и в нашей стране их не производят».

За рубежом, конечно, «некрепкая» водка продается, но если ее завезти в Россию, она в любом случае будет дороже минимальных 205 рублей, потому что в ее стоимость войдут и логистика, и пошлины, и многие другие расходы импортеров. Другое дело, что была нормативная «лазейка», которой могли бы воспользоваться недобросовестные производители, а теперь ее закрыли, пишет «Российская газета».

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#торговля


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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    Мера предохранительная так как слабой водки в стране нет. Я ваще не понял

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    «Директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз» даже и не подозревали мы раннее, что такое тепленькое местечко есть у Вадима Дробиза. На кой фиг столько чинуш? Кто выдумывает эти должности и за какие такие таланты таких эти Вадимы Дробизовы туда устраиваются? Когда это лядство, которое развели правящая партия и глава страны закончится? Сколько можно еще эти опы кормить?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Наблюдаю

    Мера предохранительная так как слабой водки в стране нет. Я ваще не понял



    Сегодня видел водку 38 оборотов. Называется, кажись, "700 капель"



  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Вспомнил анекдот

    Сын; Спрашивает Отца.

    Пап водка подорожала. Ты теперь меньше пить будишь?

    Отец; Нет сынок, теперь вы с мамкой меньше есть будете…

  • MalySheff

    MalySheff
    2 часа назад

    Банки по 0,45 сделали. Теперь будет водка по 36,5.

    А так... Гнали, гоним, будем гнать ;)

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