В России введена единая минимальная цена на водку
С 20 августа в РФ сравнялась минимальная цена на «крепкую» (традиционные 40 градусов) и «слабую» (от 37 до 40 процентов) водку. Их уравнял в стоимости своим приказом Минфин России. Теперь водка любой крепости в стране должна стоить не дешевле 205 рублей за пол-литра.
Вступление в силу единой минимальной цены на водку разной крепости почти ничего не изменит для потребителей, производителей и государства. Она превентивная, потому что рынка «слабой водки» в России практически нет. Об этом рассказал директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Вадим Дробиз отметил, что «любой россиянин, наверное, на генетическом уровне знает, что водка должна быть 40-процентной, а все, что меньше, – уже не водка, поэтому такие напитки не пользуются популярностью и в нашей стране их не производят».
За рубежом, конечно, «некрепкая» водка продается, но если ее завезти в Россию, она в любом случае будет дороже минимальных 205 рублей, потому что в ее стоимость войдут и логистика, и пошлины, и многие другие расходы импортеров. Другое дело, что была нормативная «лазейка», которой могли бы воспользоваться недобросовестные производители, а теперь ее закрыли, пишет «Российская газета».
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