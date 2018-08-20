В Новой Зеландии министр поехала рожать в больницу на велосипеде

Фото: @julieannegenter / Instagram

Министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер (Julie Anne Genter) доехала до роддома на велосипеде. На велопрогулку женщина отправилась с мужем.

«Прекрасное воскресное утро для поездки на велосипеде в больницу для того, чтобы наконец родить ребенка. Наконец-то этот момент настал, пожелайте мне удачи!» – написала 19 августа Джентер в Instagram. Она уточнила, что выбрала велосипед в качества транспорта, потому что в автомобиле не хватало места для «группы поддержки». Так же женщина написала о том, что такая поездка подняла ей настроение перед родами.

На родине депутат партии «Зелёных» известна как заядлая велосипедистка. Более того, Джентер исполняет обязанности помощника министра транспорта по совместительству с основной работой. Поездка не была вредной или сложной для беременной женщины, сейчас она находится на 42-й неделе беременности, сообщает «Лента.ру».