В Благовещенске соберутся более 300 танцующих пенсионеров

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В столице Приамурья состоится первый областной фестиваль танцевально-оздоровительных клубов. Мероприятие под названием «Серебряный возраст» объединит более 300 участников.

Фестиваль пройдет 25 августа на стадионе «Амур». В обязательной программе все команды-участницы исполняют один и тот же танец. В произвольной программе каждая команда представляет свой танец. Общая оценка команды складывается на основании оценок за выполнение обязательной и произвольной программ. По итогам конкурса победителей наградят кубками и призами.

Фестиваль «Серебряный возраст» призван не только привлечь людей старшего возраста к систематическим занятиям танцами на свежем воздухе. Он станет площадкой для обмена опытом в организации танцев на улице, пропаганды здорового образа жизни среди людей пенсионного возраста. В рамках мероприятия запланированы показательные танцы группы пожилых людей из китайского города Хэйхэ.

Первый областной фестиваль, посвященный 160-летнему юбилею Амурской области, организует благовещенская «Ассоциация пожилых людей» при грантовой поддержке министерства социальной защиты населения Амурской области.