Для дальневосточных инвесторов разработают предложения по долгосрочным тарифам

Фото: minvr.ru

Правительство России до 10 сентября подготовит предложения об утверждении механизма долгосрочного регулирования энерготарифов, тарифов на природный газ, воду для новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент России.

Условием для получения таких тарифов, уточняется на сайте президента России, должно стать наличие у регионов ДФО утвержденных схем развития энергетической и коммунальной инфраструктуры.

«Крупные инвестиционные проекты запускаются и реализуются не один день и не год. Они требуют многих усилий, значительных вложений. Инвестору нужно просчитать проект, быть уверенным в том, что затраты не превысят планируемый объем. И такие условия в рамках формирования комфортной бизнес-среды мы хотим обеспечить на Дальнем Востоке», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Законопроект будет подготовлен ведомствами. «Установление долгосрочных тарифов повысит инвестиционную привлекательность Дальнего Востока, покажет готовность государства поддерживать инвесторов в запуске новых предприятий и расширении действующих производств», – пояснил Козлов.