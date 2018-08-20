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20августа
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сегодня, 16:51 0

Благовещенцу грозит 20 лет колонии за убийство жены и покушение на убийство ее подруги

Благовещенцу грозит 20 лет колонии за убийство жены и покушение на убийство ее подруги
Фото: кметь.рф

В Благовещенске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жены, а также в покушении на убийство ее подруги.

Трагедия произошла 30 декабря 2017 года. Установлено, что мужчина, будучи пьяным, пришел в комнату, где жил с супругой и несовершеннолетним ребенком. Обнаружив, что жены нет, горожанин взял кухонный нож и отправился на ее поиски.

Как сообщает прокуратура Амурской области, мужчина обнаружил ее с подругой неподалеку. Возникла перепалка, во время которой женщины высказали в адрес благовещенца претензии по поводу того, что он плохо воспитывает своего несовершеннолетнего ребенка. В ответ мужчина пустил в ход кухонный нож. Супруга горожанина пыталась убежать, но была убита. Ее подруге удалось выжить.

Мужчина признал свою вину в ходе предварительного расследования. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#закон #криминал #происшествия #суды


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