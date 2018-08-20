Подозреваемый в преступлении россиянин сбежал из полиции через окно

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Подозреваемый в краже житель Ямало-Ненецкого автономного округа сбежал из отдела полиции в городе Тарко-Сале через окно, взяв с собой материалы уголовного дела. Беглеца вскоре поймали.

Событие произошло в середине июля. Мужчина находился на допросе в кабинете следователя в отделении полиции. Воспользовавшись моментом, когда сотрудника ведомства вызвали к начальству, мужчина выпрыгнул в окно, схватив со стола уголовное дело. Следователь оставил подозреваемого наедине с адвокатом.

«Добежав до бетонного ограждения, подозреваемый бросил часть уголовного дела около забора, а несколько листов прихватил с собой. Скрывшись, мужчина продолжительное время прятался от правоохранительных органов, но вскоре сотрудники полиции задержали его», – сообщают полицейские Ямало-Ненецкого автономного округа.

Уголовное дело в отношении жителя Ямала, который ранее уже был судим, возбуждено по статье о воспрепятствовании производству предварительного расследования. По информации следователей, он признал свою вину и пояснил, что сбежал с материалами дела в знак протеста, так как не согласился с выводами сотрудников полиции о его причастности к краже, сообщает «Мир новостей».