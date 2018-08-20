В Албазине завершился дальневосточный казачий фестиваль

В фестивале приняли участие более 350 представителей творческих коллективов из 13 городов и районов Амурской области. Они пели казачьи и русские народные песни. Гостям показали музейные выставки. Мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрировали изделия казачьей культуры. В рамках фестиваля также прошел казачий круг – общий войсковой совет казаков.

Впервые под открытым небом Амурский областной театр драмы показал гостям фестиваля спектакль «Горький хлеб Албазина», поставленный по пьесе Нины Дьяковой. Организаторы уверены – мероприятие не только привлечет туристов, но и поддержит традиции предков и сохранит память о подвигах казаков-первопроходцев.

«Очень правильно смотреть на эту территорию с большой перспективой не только потому, что это приграничная территория. Это действительно та святыня, наряду с Албзинской иконой Божией матери, которая должна найти свое продолжение, и наши потомки должны понимать, что эта территория очень непростая для россиян», – говорит заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.