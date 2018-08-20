Опубликована программа международного туристического форума AMUR TRAVEL

В четверг, 23 августа, в поселке Новобурейский Бурейского района стартует амурский международный туристический форум AMUR TRAVEL. Программа его обширна, участников ждут маршруты природного, промышленного, экстремального, культурно-познавательного туризма.

С 23 августа делегаты турфорума смогут регистрироваться в ДК Новобурейского. Размещение возможно как в гостинице, так и в палаточном лагере. Причем палатки на время отдыха можно взят в аренду. Кормиться из котелка тоже необязательно: для участников организуют питание в столовой.

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С первого дня можно будет приобщиться не только к туризму, но и к спорту: 23 августа в Новобурейском открывается хоккейный турнир «Кубок надежды», в котором примут участие не только амурские команды, но и гости из Владивостока, Якутска, Иркутска.

В пятницу, 24 августа, с утра начнут заезжать официальные российские и иностранные делегации. В этот же день на центральной площади Новобурейского пройдет торжественное открытие форума. После чего в ежедневном режиме начнут работать профильные площадки.

В рамках культурно-познавательного туризма пройдут экскурсионные маршруты по Бурейскому району. Те, кто предпочитают походы по нехоженым местам, посетят КФХ «Надежда», туристические базы. Кроме того, в рамках форума состоится открытие экологической тропы в природном парке «Бурейский». Еще одна площадка – промышленный туризм. В рамках этого направления пройдут экскурсии на Бурейскую, Нижне-Бурейскую ГЭС. Сторонники экстремального туризма смогут принять участие в прохождении пеших троп, в сплаве.

Отдельно на набережной Новобурейского будет работать площадка авиаторов «Небо как сердце». Здесь желающих обучат запуску воздушных змеев, здесь же будет работать воздушный шар.

Кроме активного отдыха, участников турфорума ждут и серьезные встречи. В пятницу, 24 августа, с 16 часов в ДК Новобурейского будет работать выездная сессия форума «Развитие внутреннего и въездного туризма на Дальнем Востоке России: вызовы и решения». Позже, в тот же день в рамках AMUR TRAVEL пройдет деловая миссия российского и китайского туристического бизнеса в формате «В2В».

Помимо всего этого, на форуме запланирована обширная культурная программа с участием исполнителей не только Амурской области, но и других регионов.