Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:30 1

В Благовещенске суд рассмотрит дело китайца, попавшегося на сбыте «скрытой камеры»

В Благовещенске суд рассмотрит дело китайца, попавшегося на сбыте «скрытой камеры»
Фото: politika09.com

17 августа в Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина КНР. Мужчину, который живет в областном центре, обвиняют в незаконном сбыте устройства, предназначенного для негласного получения информации.

Установлено, что 14 марта китаец продал в одном из магазинов Благовещенска «специальное техническое средство, предназначенное для негласного визуального наблюдения и документирования визуальной и акустической информации». Прокуратура Амурской области пишет, что данная вещь была замаскирована под бытовой предмет и напоминала лампу освещения. Еще три аналогичных устройства, находившихся на прилавке в магазине, мужчина сбыть не успел – их изъяли.

Как отмечается, китайцу грозит до 4 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 163

#закон #Китай #суды #технологии


Происшествия

Благовещенцу грозит 20 лет колонии за убийство жены и покушение на убийство ее подруги
Происшествия

За уход девочки из детсада Благовещенска наказана заведующая учреждением
Экономика 7

Китайским фермерам хотят предоставить дальневосточные гектары
Общество 21

СМИ: канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить в ноябре
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    23 минуты назад

    Знай наши законы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь