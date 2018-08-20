В Благовещенске суд рассмотрит дело китайца, попавшегося на сбыте «скрытой камеры»

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17 августа в Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина КНР. Мужчину, который живет в областном центре, обвиняют в незаконном сбыте устройства, предназначенного для негласного получения информации.

Установлено, что 14 марта китаец продал в одном из магазинов Благовещенска «специальное техническое средство, предназначенное для негласного визуального наблюдения и документирования визуальной и акустической информации». Прокуратура Амурской области пишет, что данная вещь была замаскирована под бытовой предмет и напоминала лампу освещения. Еще три аналогичных устройства, находившихся на прилавке в магазине, мужчина сбыть не успел – их изъяли.

Как отмечается, китайцу грозит до 4 лет лишения свободы.