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сегодня, 16:19 0

Названы даты отмены роуминга в России

Названы даты отмены роуминга в России
Фото: ria.ru

Плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России первым отменил «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее такие звонки обходились абоненту в пять рублей за минуту.

На другие услуги связи также распространяются условия домашнего региона. С апреля пользование мобильным интернетом рассчитывается по единым правилам «как дома». Кроме того, исходящие звонки тарифицируются на тех же условиях, что и в месте подключения sim-карты, сообщает РИА Новости.

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«Мегафон» сообщил, что плату за входящие звонки в поездках по России отменят с 1 сентября. В пресс-службе МТС заявили, что тоже планируют сделать это «в ближайшее время».

Год назад ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг. Фактически речь шла о его отмене.

В конце декабря служба продлила исполнение предупреждения для МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» до 31 января. Для Tele2 меру продлили в июне до 31 августа.

Весной ФАС возбудила дела против трех крупнейших операторов. В начале августа «Вымпелком» и «Мегафон» объявили об отмене платы за входящие звонки внутри сети при поездках по России. ФАС закрыла дела, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг отменят к октябрю.

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#интернет #связь #экономика


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