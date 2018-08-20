За уход девочки из детсада Благовещенска наказана заведующая учреждением

Фото: deti.mail.ru

Проведенная проверка установила, что в нарушение законодательства в детсаду № 67 не созданы «необходимые условия для охраны жизни и здоровья воспитанников». Это позволило ребенку беспрепятственно покинуть детсад, «вследствие чего нарушены ее права на защиту от всех форм физического и психического насилия, создана угроза ее жизни и здоровью».

По данному факту прокурор возбудил в отношении заведующей детского сада дело об административном правонарушении. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, 16 августа постановлением мирового судьи заведующая была признана виновной, ей назначен штраф – 10 тысяч рублей.

Также прокурор внес в адрес заведующей детсадом представление об устранении «нарушений требований законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних». По результатам рассмотрения этого представления два должностных лица детсада получили выговор.

В июне Амур.инфо сообщало о том, что по факту ухода девочки из детского сада к дисциплинарной ответственности были привлечены работники этого учреждения.