Китайским фермерам хотят предоставить дальневосточные гектары

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В зарубежных, а затем и российских СМИ появилась информация о том, что Россия предложила китайским фермерам миллионы гектаров земель на Дальнем Востоке. Китай заинтересован в таком предложении, ведь стране нужна соя, которую раньше привозили из США. Сейчас экспорт соевых бобов из США в Китай может сократиться из-за торговой войны. Однако китайские эксперты высказали обеспокоенность в связи с тем, что китайским аграриям могут достаться не самые лучше участки в отдаленных районах.

15 августа гонконгская газета South Сhina Morning Post опубликовала статью «Россия предложила китайским фермерам 1 миллион гектаров пахотных земель. «Контракт с Москвой может помочь Китаю удовлетворить его зверский аппетит на соевые бобы, но аналитики скептически относятся к качеству предлагаемых участков», – сообщает издание.

В статье приводится цитата из высказывания Валерия Дубровского, руководителя департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, который якобы сказал, что «все 3 миллиона гектаров пахотных земель в Дальневосточном федеральном округе теперь доступны иностранным фермерам. Эти площади подходят для молочного животноводства и выращивания сельскохозяйственных культур, таких как соевые бобы, пшеница и картофель».

Сдача дальневосточной земли в аренду многонаселенному соседу давно тревожит умы, особенно на западе России. Как отмечает Борис Белобородов, в общественном сознании этот вопрос достаточно чувствителен. В свое время забайкальскому губернатору, обещавшему предоставить агробизнесменам из Китая сотни тысяч гектаров сельхозземель, припомнили это обещание, заставив покинуть свой пост. «Что это – неудачно сформулированный дальневосточным чиновником инвестиционный запрос или пробный шар, запускаемый в СМИ по указанию из Москвы, возможно, по договоренности с Пекином?» – рассуждает Борис Белобородов в своем блоге на Амур.инфо.

«Как бы то ни было, ответ на этот вопрос будет дан совсем скоро. В сентябре во Владивостоке на Восточном экономическом форуме ожидается встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», – подытоживает Борис Леонидович.

В своем блоге он приводит данные китайской таможенной статистики: импорт соевых бобов в Китай за 2016–2017 финансовый год составил 93,5 миллиона тонн, в том числе из России – только 850 тысяч тонн. Около половины этого объема вывезено из Приамурья. При этом большую часть сои Китай импортирует из Бразилии и США. «После начала торговой войны между США и Китаем и введением экспортной пошлины на американскую сою появилась очевидная возможность для России и, прежде всего, для Амурской области, обеспечить гарантированный сбыт продукции амурских аграриев, собравших "всего" 1,3 миллиона тонн соевых бобов», – отмечает Борис Белобородов.

«При этом главной проблемой является логистика – пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ в его нынешнем состоянии и режиме работы функционирует на экспорт на пределе возможностей. Ввод в эксплуатацию моста через Амур и, очевидно, введение круглосуточного режима работы пунктов пропуска значительно увеличит пропускную способность пограничных терминалов на российско-китайской границе», – считает председатель амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».