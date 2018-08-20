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20августа
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сегодня, 15:36 7

Китайским фермерам хотят предоставить дальневосточные гектары

Китайским фермерам хотят предоставить дальневосточные гектары
Фото: www.agrobase.ru

Пахотные земли на Дальнем Востоке могут передать в аренду китайцам. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на руководителя департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерия Дубровского. Что это – страшилка о «китайской экспансии», неудачно сформулированный инвестиционный запрос или пробный шар, запускаемый в СМИ, – рассуждает блогер Амур.инфо, председатель АРО «Опора России» Борис Белобородов.

В зарубежных, а затем и российских СМИ появилась информация о том, что Россия предложила китайским фермерам миллионы гектаров земель на Дальнем Востоке. Китай заинтересован в таком предложении, ведь стране нужна соя, которую раньше привозили из США. Сейчас экспорт соевых бобов из США в Китай может сократиться из-за торговой войны. Однако китайские эксперты высказали обеспокоенность в связи с тем, что китайским аграриям могут достаться не самые лучше участки в отдаленных районах.

15 августа гонконгская газета South Сhina Morning Post опубликовала статью «Россия предложила китайским фермерам 1 миллион гектаров пахотных земель. «Контракт с Москвой может помочь Китаю удовлетворить его зверский аппетит на соевые бобы, но аналитики скептически относятся к качеству предлагаемых участков», – сообщает издание.

В статье приводится цитата из высказывания Валерия Дубровского, руководителя департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, который якобы сказал, что «все 3 миллиона гектаров пахотных земель в Дальневосточном федеральном округе теперь доступны иностранным фермерам. Эти площади подходят для молочного животноводства и выращивания сельскохозяйственных культур, таких как соевые бобы, пшеница и картофель».

Сдача дальневосточной земли в аренду многонаселенному соседу давно тревожит умы, особенно на западе России. Как отмечает Борис Белобородов, в общественном сознании этот вопрос достаточно чувствителен. В свое время забайкальскому губернатору, обещавшему предоставить агробизнесменам из Китая сотни тысяч гектаров сельхозземель, припомнили это обещание, заставив покинуть свой пост. «Что это – неудачно сформулированный дальневосточным чиновником инвестиционный запрос или пробный шар, запускаемый в СМИ по указанию из Москвы, возможно, по договоренности с Пекином?» – рассуждает Борис Белобородов в своем блоге на Амур.инфо.

«Как бы то ни было, ответ на этот вопрос будет дан совсем скоро. В сентябре во Владивостоке на Восточном экономическом форуме ожидается встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», – подытоживает Борис Леонидович.

В своем блоге он приводит данные китайской таможенной статистики: импорт соевых бобов в Китай за 2016–2017 финансовый год составил 93,5 миллиона тонн, в том числе из России – только 850 тысяч тонн. Около половины этого объема вывезено из Приамурья. При этом большую часть сои Китай импортирует из Бразилии и США. «После начала торговой войны между США и Китаем и введением экспортной пошлины на американскую сою появилась очевидная возможность для России и, прежде всего, для Амурской области, обеспечить гарантированный сбыт продукции амурских аграриев, собравших "всего" 1,3 миллиона тонн соевых бобов», – отмечает Борис Белобородов.

«При этом главной проблемой является логистика – пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ в его нынешнем состоянии и режиме работы функционирует на экспорт на пределе возможностей. Ввод в эксплуатацию моста через Амур и, очевидно, введение круглосуточного режима работы пунктов пропуска значительно увеличит пропускную способность пограничных терминалов на российско-китайской границе», – считает председатель амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

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#Дальний Восток #Китай #российская власть #сельское хозяйство #СМИ #экономика


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Комментарии
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  • Сервелат

    Сервелат
    1 час назад

    Конечно, давайте всё китайцам отдадим, и начнется мирный захват Дальнего востока, золотые месторождения в Алтайской крае уже передали в аренду на 70 лет в 2014 г., теперь гектары, а дальше и что будет? Массовое заселение ДВ китайцами.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    52 минуты назад

    Для современного китая мы аборигены с гранатой/гранату отберут и пендаля дадут! Зато какие сказки потом будут!!!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    49 минут назад

    Давно пора. Местные умеют только на форуме кнопочки теребить, а трудолюбие люди будут работать

  • Noir

    Noir
    37 минут назад

    Кукумбер

    Давно пора. Местные умеют только на форуме кнопочки теребить, а трудолюбие люди будут работать



    Да ладно, у нас сейчас даже китайцы работать не хотят за такие зарплаты.

  • Sah

    Sah
    28 минут назад



    «Что это – неудачно сформулированный дальневосточным чиновником инвестиционный запрос или пробный шар, запускаемый в СМИ по указанию из Москвы,



    конечно шар

    они только шары гонять и умеют

  • Sah

    Sah
    27 минут назад

    Агенство по развитию ДВ надо давно уже разогнать.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    23 минуты назад

    КукумберДавно пора. Местные умеют только на форуме кнопочки теребить, а трудолюбие люди будут работать


    Просто у тебя тут, со всеми, натянутые отношения. Это потому, что ты ......Предатели земли русской.

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