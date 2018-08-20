В Хабаровске суд вынес приговор мошеннице, укравшей 56 миллионов

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31-летняя хабаровчанка, обвиняется в совершении преступления. Женщина представлялась специалистом одной из государственных структур и предлагала знакомым ряд возможностей для выгодного вложения денежных средств. Люди, желавшие получить прибыль, попадались на уловки мошенницы.

Своим «клиентам» женщина рассказывала, что у неё есть возможность купить валюту по выгодным ценам. Придумана была и вторая схема. Злоумышленница предлагала войти в состав участников социальной программы по строительству жилья. Для этого она предлагала внести предоплату на ее банковский счет.

«Для большей убедительности подсудимая назначала встречи возле различных государственных учреждений. Все договоренности носили устный характер, никаких доверенностей и других документов фигурантка не подписывала. Один из потерпевших за возможность улучшить свои жилищные условия перечислил задержанной порядка одного миллиона рублей. В другом случае хабаровчанка перевела 1 миллион 200 тысяч рублей», – рассказали сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю.

Все жертвы были знакомы с женщиной ранее. Среди них есть учителя и военнослужащие. Сотрудники полиции выяснили, что фигурантка никаких государственных постов никогда не занимала, на момент задержания она нигде не работала, полученные от людей денежные средства похищала и тратила на личные нужды. В частности, на заграничные поездки, приобретение элитного автотранспорта и аренду престижного жилья.

«Доказана причастность подсудимой к 59 эпизодам хищения денежных средств. Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы составил порядка 56 миллионов рублей. За шесть месяцев предварительного следствия истребованы и проанализированы банковские документы, проведена серия очных ставок и иные следственные действия. Общий объем уголовного дела составил 13 томов», – пояснили правоохранители.

Иномарка и иные вещи преступницы изъяты. Железнодорожный районный суд Хабаровска постановил признать обвиняемую виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима и отсрочкой исполнения приговора на 13 лет и девять месяцев до достижения младшим ребенком фигурантки 14-летнего возраста, сообщает DVHab.ru.