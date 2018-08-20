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сегодня, 15:07 2

В Белогорске из психоневрологического интерната снова ушел человек

В Белогорске из психоневрологического интерната снова ушел человек
Фото: 28.мвд.рф

Полиция Белогорска разыскивает Олега Веретенникова 1997 года рождения. 8 августа 2018 года он ушел из психоневрологического интерната, расположенного по адресу: Никольское шоссе, 170.

Его приметы: рост 175 сантиметров, волосы короткие, русые, глаза темные. Был одет в футболку темно-синего цвета, штаны камуфлированные, кроссовки черного цвета.

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Особые приметы ушедшего: частично отсутствуют зубы, речь с нарушениями и дефектами заторможена.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Олега Веретенникова, полиция просит сообщить по телефонам: 02, 8 (416) 41 2-07-53, 8 (416) 41 2-41-19, с мобильного - 102.

Как сообщало ранее ИА «Амур.инфо», за несколько дней до этого – 3 августа – из того же интерната ушел еще один пациент – Алексей Васильев. Полиция также объявила его розыск.

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#Белогорск #происшествия


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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    35 минут назад

    у них там что день открытых дверей?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    19 минут назад

    в Белогорске опять что-то пошло не так

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