В Белогорске из психоневрологического интерната снова ушел человек
Полиция Белогорска разыскивает Олега Веретенникова 1997 года рождения. 8 августа 2018 года он ушел из психоневрологического интерната, расположенного по адресу: Никольское шоссе, 170.
Его приметы: рост 175 сантиметров, волосы короткие, русые, глаза темные. Был одет в футболку темно-синего цвета, штаны камуфлированные, кроссовки черного цвета.
ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ
и развития интеллекта
Методика Шамиля Ахмадуллина
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!
Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги
Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги
Особые приметы ушедшего: частично отсутствуют зубы, речь с нарушениями и дефектами заторможена.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Олега Веретенникова, полиция просит сообщить по телефонам: 02, 8 (416) 41 2-07-53, 8 (416) 41 2-41-19, с мобильного - 102.
Как сообщало ранее ИА «Амур.инфо», за несколько дней до этого – 3 августа – из того же интерната ушел еще один пациент – Алексей Васильев. Полиция также объявила его розыск.
Просмотров всего: 777