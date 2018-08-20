При столкновении легковушек в Тамбовском районе пострадали три человека (видео)

Фото: instagram.com/mreporter_blg

19 августа в Тамбовском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин получила серьезные повреждения, пострадали три человека.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария случилась около 16:00 на 51-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка. На помощь пострадавшим в ДТП пришли сотрудники полиции, которые оказались на месте случайно – они в нерабочее время ехали в Благовещенск. Стражи порядка вместе с еще одним очевидцем оказали людям первую помощь и передали их сотрудникам скорой.

По факту аварии в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются ее причины и обстоятельства.

Видео: instagram.com/blag_dtp