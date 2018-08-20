Показ спектакля «Запретный плод» начнется с Благовещенска

«Спаси и сохрани» – эти слова, которые являются главными в православии, обрели новый смысл в пьесе известного режиссера и драматурга Игоря Афанасьева «Человечки». История о нерожденных детях получила сценическое название «Запретный плод». Премьера состоялась в московском ТЮЗе в феврале 2018 года. Теперь успешная постановка отправляется в большие гастроли, со стартом в Благовещенске 2 сентября. В родной город ее везет продюсер Яна Стародуб-Афанасьева.

О том, что эта пьеса должна родиться, он узнал однажды ночью – вскочил с кровати и больше не смог уснуть. Режиссер и драматург Игорь Афанасьев, известный по сильным кассовым постановкам – для амурчан это «Искатели счастья», «Мадама, или Сага о Восточном Париже» и «Ночь перед Рождеством», – взялся за сложную тему, испорченную нравоучениями и пугающей статистикой – тему нерожденных детей.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

Действие спектакля «Запретный плод» происходит в утробе матери. В ней двойня: брат и сестра. Они все слышат: маму, папу, доктора и даже голос Бога. Но однажды звучит приговор: аборт. Кстати, в самом спектакле это слово произнесут лишь однажды. Драматург Игорь Афанасьев мог бы вообще его не употреблять, спектакль и так трогает самые важные струны души. В числе первых его посмотрела художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева.

«Для меня абсолютно ясно, что любая девочка в том самом возрасте – 12+, идя на этот спектакль, пропустит его через себя и не сделает аборт ни при каких обстоятельствах», – прокомментировала художественный руководитель Нонна Гришаева.

Спектакль получил высокую оценку профессиональных критиков и обычных зрителей. Он также стал событием в театральном мире Москвы. Наивысшую поддержку получил он и со стороны православной церкви. «В первую очередь ее поддержал патриархат и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он благословил эту пьесу. Спектакль был создан при поддержке синоидального отдела Русской Православной церкви. Поддержала идею Нонна Валентиновна Гришаева, она предоставила сразу свой театр и еще один второй состав. И теперь этот спектакль в постоянном репертуаре в Москве и начинает свой гастрольный тур по всей России», – говорит продюсер спектакля «Запретный плод» Яна Стародуб-Афанасьева.

Российские гастроли спектакля начнутся со 2 сентября. Первыми его увидят жители Благовещенска. Показ пройдет в Общественно-культурном центре. Часть средств от продажи билетов перечислят на счет реабилитационного центра для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он создан при Среднебельском женском монастыре в честь Албазинской иконы Божией Матери.