Похолодание и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 21 августа

Фото: moya-sobaka.ru

21 августа в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов слабые и умеренные, местами сильные дожди, грозы. Ночью и в утренние часы в отдельных районах туман.

Будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами – до 13 метров. Температура ночью составит 11...16, по северу при прояснении – 3...8 градусов. Днем будет 20...25, при сильном дожде – до 15 градусов.

В Благовещенске облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер подует с северо-востока. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 14...16, днём – 20...22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.