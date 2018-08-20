Маленькой благовещенке с серьезным недугом нужны средства на поездку в Санкт-Петербург

Двухлетней Яне Никулиной из Благовещенска требуется помощь неравнодушных амурчан. У девочки серьезный недуг – двухсторонний вывих бедер. Сложное лечение подходит к завершению. Сейчас ребенку необходимы средства на поездку в Санкт-Петербург. Но для авиаперелета родителям нужно приобрести дорогостоящую услугу.

«Ребенок у нас родился, в принципе, абсолютно здоровым, – рассказала ИА "Амур.инфо" мама девочки Елена Никулина. – В роддоме нам ничего не ставили. В месяц-два ребенок уже должен держать опору на ножки. Наш педиатр заметила, что что-то не так: она правую ножку маленько ставила, левую – подгибала. Мы бегали по платным врачам, ходили к неврологам, к ортопедам. Куда мы только ни ходили! Мы сделали рентген, УЗИ. Нам говорили, что ребенок здоров и что это мы сами себе какие-то болячки придумываем. В итоге нам поставили просто дисплазию, которая у каждого второго ребенка, и отправили в детскую областную больницу на массажи, электрофорез. Там врач сказал, что у нас двухсторонний вывих бедер. Причем с правой стороны не сильный, а с левой – очень сильный».

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По словам Елены, ходить дочка начала только в полтора года. Ей пришлось носить специальную шину в течение 7 месяцев. В результате правая нога встала на место, а левая – нет. В апреле 2018 года девочку свозили в Санкт-Петербург, где в клинике ей сделали операцию. Ребенку установили специальные металлоконструкции, наложили гипс. Теперь пришла пора их снимать, для этого нужно второй раз ехать в Петербург. Лечь в клинику девочка должна 8 октября. С учетом того, что ребенок лежачий, это поездка будет дорогостоящей.

«Для того чтобы перевезти лежачего ребенка, необходимо выкупить услугу "носилки". По маршруту Санкт-Петербург – Благовещенск на самолете "Уральских авиалиний" – 311 тысяч рублей стоит перевезти ребенка, "Норд Винд" – 240 тысяч. Огромная сумма только для того, чтобы перелететь», – объясняет Елена Никулина.

Она говорит, что первая поездка в город на Неве обошлась недорого – около 20 тысяч рублей, а обратная, когда ребенок уже был лежачим, – куда дороже – порядка 80 тысяч с учетом того, что получилось сэкономить. Плюс аренда жилья на новом месте обошелся в сумму 46 тысяч рублей.

Часть денег на дорогостоящий перелет с услугой «носилки» для девочки у семьи уже есть. Они решили объявить сбор на недостающую сумму – 100 тысяч рублей.

Предстоящая медицинская процедура в клинике, как и проведенная ранее операция, бесплатные.

Реквизиты для сбора средств маленькой Яне Никулиной:

Карта «Сбербанка» № 4276 0300 1977 7255. Мобильный банк: 8-999-165-76-71 (Елена Никулина).