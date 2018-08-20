В Благовещенске часто болеющим детям помогают укрепить иммунитет

В детской городской больнице действует реабилитационная программа для часто болеющих детей. Ими считаются малыши, которые простужаются шесть раз в год и чаще. В курс реабилитации входят массаж, посещение соляной комнаты, гидромассажные ванны, свето- и электролечение и другие процедуры.

Под песню «Синий трактор» проходит грудничковый массаж. В детской горбольнице, как в спа-салоне, много приятных и полезных процедур.

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«Курс электролечения, курс светолечения, ультрафиолетовое облучение носоглотки, лазерная терапия, водолечение – то есть комплексное воздействие на весь организм ребенка, на его иммунную систему для того, чтобы нам ее укрепить и тем самым способствовать меньшей заболеваемости ребенка», – объясняет заведующая физиотерапевтическим отделением детской городской больницы Вера Моисеева.

В программе реабилитации есть также вибромассаж, посещение спелеокамеры, лечебная гимнастика и даже жемчужные ванны. Для более старших детей проводят подводный душ-массаж.

Реабилитационная программа длится 14 дней. Попасть в больницу бесплатно по полису ОМС могут малыши, которые перенесли пневмонию и нуждаются в восстановлении, а также часто болеющие дети. Такими считают ребят, которые простужаются шесть раз в год и чаще. Направление на реабилитацию можно взять у участкового педиатра.

Дневной стационар работает в две смены. «Если не проводить таким деткам реабилитацию – иммунореабилитацию для поднятия иммунитета, – то у них будет идти формирование хронических заболеваний», – предупреждает заведующая педиатрическим отделением детской городской больницы Елена Сабирова.

«Я уже вижу, что здесь и массаж, и относятся здесь врачи душевно – они полностью заинтересованы твоей проблемой, слушают очень внимательно и расписывают то, что нужно для детей. Первый раз пришли, все удивляются – почему раньше не приходили? Но я, правда, не знала, что у нас в городе такое есть», – говорит мама маленького пациента Наталья Колодина.

Кроме физиопроцедур, ребенка могут обследовать и выявить причину частых заболеваний. Если требуется, назначают медикаментозное лечение. Каждый месяц от 30 до 45 детей в среднем укрепляют здесь иммунитет. Очереди на госпитализацию практически нет. Сейчас идет запись на сентябрь. Врачи рекомендуют проводить курс иммунореабилитации два-три раза в год.