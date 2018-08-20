Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:21 1

Село Талдан получит новую машину скорой помощи – УАЗ

Село Талдан получит новую машину скорой помощи – УАЗ
Фото: www.instagram.com/minzdravamur/

Талданская участковая больница получит автомобиль УАЗ специальной комплектации для перевозки пациентов, обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших. Стоимость машины – около 700 тысяч рублей. Ранее в Талдане скорую заводили «с толкача».

Как сообщалось ранее, в Интернете было опубликовано видео, рассказывающее, что в селе Талдан автомобиль скорой помощи медработники заставляли двигаться «ручным приводом»: встали в ряд сзади и начали толкать. Глава сельской администрации подтвердил, что машина скорой помощи в участковой больнице «в годах», но она исправна и работает полноценно. По его мнению, на видео мог попасть отдельный момент неисправности.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ

и развития интеллекта

Методика Шамиля Ахмадуллина

Увеличим скорость чтения
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги

Узнать больше

Областное министерство здравоохранения сообщило, что Талданская участковая больница получит новую машину скорой помощи. В информации дополнялось, что сравнительно недавно, в 2016 году, больница получала новый автомобиль, но вскоре он попал в аварию. Взамен учреждению выделили резервный транспорт, который периодически выходил из строя. О проблеме знали и районные власти, и министерство здравоохранения. В итоге проблему удалось решить.

«Уже подписаны акты приемки-передачи автомобиля, после чего его останется поставить на учет, и все, можно эксплуатировать по назначению», – сказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

Он также сообщил, что для решения жилищного вопроса медицинских работников Сковородинской больницы администрация муниципалитета подготовила четыре квартиры: три однокомнатные и одну двухкомнатную.

«Квартиры расположены в Сковородине, они благоустроены. Мы произвели там эконом-ремонт, они готовы к заселению», – рассказал глава района.

Просмотров всего: 314

#здоровье #транспорт


Происшествия

При столкновении легковушек в Тамбовском районе пострадали три человека (видео)
Общество 2

Маленькой благовещенке с серьезным недугом нужны средства на поездку в Санкт-Петербург
Общество

В Благовещенске часто болеющим детям помогают укрепить иммунитет
Происшествия 1

За один вечер в Благовещенске произошли два ДТП, в которых пострадали дети
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • серый кузя

    серый кузя
    13 минут назад

    ну когда уже эту чиновницу уберут,отправят,посадят. Ольга викторовна ну хоть в камеру не лезьте пожалуйства. ваше лицо и ваши дела это две стороны которые никогда не стыкуются

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь