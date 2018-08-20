Село Талдан получит новую машину скорой помощи – УАЗ
Талданская участковая больница получит автомобиль УАЗ специальной комплектации для перевозки пациентов, обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших. Стоимость машины – около 700 тысяч рублей. Ранее в Талдане скорую заводили «с толкача».
Как сообщалось ранее, в Интернете было опубликовано видео, рассказывающее, что в селе Талдан автомобиль скорой помощи медработники заставляли двигаться «ручным приводом»: встали в ряд сзади и начали толкать. Глава сельской администрации подтвердил, что машина скорой помощи в участковой больнице «в годах», но она исправна и работает полноценно. По его мнению, на видео мог попасть отдельный момент неисправности.
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Областное министерство здравоохранения сообщило, что Талданская участковая больница получит новую машину скорой помощи. В информации дополнялось, что сравнительно недавно, в 2016 году, больница получала новый автомобиль, но вскоре он попал в аварию. Взамен учреждению выделили резервный транспорт, который периодически выходил из строя. О проблеме знали и районные власти, и министерство здравоохранения. В итоге проблему удалось решить.
«Уже подписаны акты приемки-передачи автомобиля, после чего его останется поставить на учет, и все, можно эксплуатировать по назначению», – сказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.
Он также сообщил, что для решения жилищного вопроса медицинских работников Сковородинской больницы администрация муниципалитета подготовила четыре квартиры: три однокомнатные и одну двухкомнатную.
«Квартиры расположены в Сковородине, они благоустроены. Мы произвели там эконом-ремонт, они готовы к заселению», – рассказал глава района.
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