В Ивановке в озере с лотосами плавает мертвая рыба, вода мутная и плохо пахнет (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео с озера в селе Ивановка, где много лет цветут редкие лотосы Комарова. Амурские туристы увидели, что озеро заросло, вода в нем мутная и плохо пахнет. К берегу прибивает мертвую рыбу.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

Авторы видео побывали в Ивановке Ивановского района на прошлой неделе. Главная достопримечательность села – озеро, на котором местные жители – Александр и Татьяна Титаренко со школьниками – научились разводить лотосы Комарова. Это самая северная точка произрастания редких растений. Посмотреть на цветение лотосов приезжает немало туристов.

В этом году гости Ивановки увидели малорадостную картину. По их словам, самих лотосов стало гораздо меньше. В озере господствуют тина и водоросли, вода выглядит загрязненной, от нее идет неприятный запах. А на поверхности плавает мертвая рыба. По словам авторов видео, местные жители не помнят, чтобы озеро было таким грязным.

Тем временем на берегу озера ведутся строительные работы.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с Александром Титаренко, который является одним из создателей озера лотосов в Ивановке и продолжает следить за его состоянием. Александр Федорович категорически отверг мысль о том, что озеро «испортилось» из-за строительных работ.

«Действительно около озера ведутся работы по берегоукреплению, – пояснил он. – Их проводят как раз для того, чтобы его облагородить. Сейчас вдоль берега укладывают сетчатые короба, которые заполнят камнем – более ста метров. Траншея уже прокопана, идет укладка. Уже в этом году здесь появится облагороженный укрепленный берег. После установят перила, смотровую площадку. Строители для того, чтобы не загрязнять воду, ведут все работы без использования техники – вручную. Это сложнее, зато озеру не будет вреда».

Вообще, проблемы с водой, по словам Александра Титаренко нет. Загрязненная, по словам жителей, вода – это плавающие водоросли. В этом году они сильно разрослись, но такое бывает периодически. Но вреда водоему от них нет. В озере всё чисто, здесь регулярно убирают и волонтеры, и сами рабочие, которые трудятся на берегу.

«Лотосов в этом году действительно стало меньше, – согласился Александр Федорович. – Но совсем по иной причине – климатической. Зима была малоснежной, а лед – толще обычного. Летом этого года в Ивановке более заметный перепад температур: днем жарко, а ночью прохладно. И, конечно, повлияли проливные дожди. У нас в течение двух дней уровень воды в озере поднялся почти на метр. Всё это сказалось на количестве лотосов. В этом году почти везде лотосы зацвели на полмесяца позже. А в некоторых местах вообще не зацвели».

Пояснил Александр Титаренко и появление мертвой рыбы. Косвенно в этом виноваты лотосы. «В прошлые годы они закрывали большую часть поверхности водоема. А в этом году их совсем мало. В нашем озере вода стоячая, протока нет. Поэтому вода сильно прогрелась, и ее температура стала очень высокой. А чем выше температура, тем меньше количество кислорода, растворенного в воде. Рыбе не хватает кислорода и происходит ее естественная гибель». Здесь, со словам специалиста, сделать ничего нельзя.

Кроме всех описанных выше бед, местные жители рассказали туристам о том, что из-за загрязнения на берег вышли и лебеди, которых на народные деньги купили в Крыму и в сентябре 2017 года поселили на уникальном озере. Люди высказали опасение, что на берегу их могут поймать и убить. Александр Федорович эту теорию категорически отверг.

«Лебеди постоянно выходили и выходят на берег. И в воде они тоже бывают регулярно, – заявил он. – В Ивановке все знают, что лебеди – это собственность села и люди их охраняют. Птицы днем людей не боятся. Хотя близко не подпускают. Ночью они уже осторожнее – уплывают на маленький островок и там ночуют».

Пользуясь случаем, Александр Федорович попросил передать большую просьбу ко всем туристам: не ходить к озеру с собаками и ничем не кормить лебедей. «Ни хлебом, ни чипсами – ничем! – заявил Александр Титаренко. – Нельзя им человеческую пищу, у лебедей потом от этого животы болят».