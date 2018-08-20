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сегодня, 11:36 5

С 20 августа без горячей воды осталась очередная часть Благовещенска

С 20 августа без горячей воды осталась очередная часть Благовещенска
Фото: ivteleradio.ru

В Благовещенске продолжаются поэтапные отключения горячего водоснабжения. С 20 августа без горячей воды, согласно графику, осталась очередная часть города. Это последний участок в ремонтной кампании этого года.

С сегодняшнего дня по 31 августа под отключение попадает центральная часть Благовещенска от улицы Студенческой до улицы Островского между улицей Станционной и улицей Октябрьской.

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Пресс-служба «Амурской генерации» сообщает, что отключение горячей воды 20-31 августа связано с капитальным ремонтом второго участка тепломагистрали Северо-Западного района. В результате ремонта энергетики заменят 190 метров трубопроводов. На реализацию технического мероприятия «Амурская генерация» направит порядка 4 миллионов рублей.

В ходе капитального ремонта энергетики демонтируют трубопровод по улице Заводской между улицей Мухина и улицей Комсомольской, вместо которого проложат новые трубы диаметром 630 миллиметров. Также предстоит заменить строительные конструкции тепловой магистрали. Уточняется, что горячее водоснабжение возобновится в 20 часов 31 августа.

В целом на ремонт и реконструкцию тепловых сетей в этом году запланировано порядка 68,5 миллиона рублей.

Между тем завершился плановый ремонт первого участка тепломагистрали Северо-Западного района, который стартовал 13 августа. Горячее водоснабжение в центральной части города от улицы Островского до улицы Чайковского между улицами Станционная и Октябрьская возобновили 17 августа в 20 часов.

Следующее отключение горячей воды запланировано на период с 17 по 18 сентября. Оно затронет весь город – пройдут гидравлические испытания.

А с 18 по 21 сентября в областном центре намечена полная остановка тепловых сетей. Это значит, что горячего водоснабжения также не будет во всем городе, за исключением тех домов, которые обслуживают котельные «Амурских коммунальных систем».

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Комментарии
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  • Конрад

    Конрад
    4 часа назад

    А ещё кошка сегодня по городу пробежала, я сам видел, не забудьте и об этом написать. Серьёзных новостей же нет, ерунду всякую писать осталось.

  • Rita_Blg

    Rita_Blg
    4 часа назад

    а в европейском когда-нибудь горячую воду дадут? со 2 августа нет

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Rita_Blg


    17 сентября)))

  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    Ну их же ремонтируют, так что можно и потерпеть

  • Кукумбер

    Кукумбер
    52 минуты назад

    За Русь в тазике искупнусь

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