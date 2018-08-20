За один вечер в Благовещенске произошли два ДТП, в которых пострадали дети

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Вечер 19 августа в Благовещенске оказался «урожайным» на ДТП с пострадавшими. В городе произошли две автомобильные аварии, в которых пострадали двое детей.

В 19:05 районе дома № 16 по улице Студенческой водитель, управляя автомобилем Nissan Vanette, не выбрал безопасную дистанцию и в результате столкнулся с ехавшей впереди машиной Toyota Caldina.

Вторая авария случилась в 20:39 на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Горького. Водитель, управляя автомобилем Toyota Isis, при развороте на перекрестке не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с двигавшейся навстречу в прямом направлении машиной Mazda Demio.

В результате происшествий травмы получили дети-пассажиры 2017 и 2011 годов рождения, несмотря на то, что их перевозили с использованием детских удерживающих устройств, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.