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сегодня, 11:11 1

За один вечер в Благовещенске произошли два ДТП, в которых пострадали дети

За один вечер в Благовещенске произошли два ДТП, в которых пострадали дети
Фото: m24.ru

Вечер 19 августа в Благовещенске оказался «урожайным» на ДТП с пострадавшими. В городе произошли две автомобильные аварии, в которых пострадали двое детей.

В 19:05 районе дома № 16 по улице Студенческой водитель, управляя автомобилем Nissan Vanette, не выбрал безопасную дистанцию и в результате столкнулся с ехавшей впереди машиной Toyota Caldina.

Вторая авария случилась в 20:39 на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Горького. Водитель, управляя автомобилем Toyota Isis, при развороте на перекрестке не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с двигавшейся навстречу в прямом направлении машиной Mazda Demio.

В результате происшествий травмы получили дети-пассажиры 2017 и 2011 годов рождения, несмотря на то, что их перевозили с использованием детских удерживающих устройств, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Александр Невский

    Александр Невский
    1 час назад

    Задолбали!государство на что?а?

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