На трассе Благовещенск – Белогорск видеорегистратор запечатлел опасные маневры (видео)

На днях в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее на трассе Благовещенск – Белогорск опасные маневры водителей двух легковых автомобилей. В одном случае могло произойти жесткое ДТП, если бы водитель, из машины которого велась съемка, зазевался.

На первых кадрах видно, что рулевой автомобиля Nissan Juke совершил обгон грузовой машины, не убедившись в безопасности своего маневра. Едва не произошло столкновение со встречным транспортом. Затем в кадр попадает легковушка Toyota Vitz. Создается впечатление, что ее водитель запутался в дорожной разметке и нарушил правила дорожного движения.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

«Судя по тому, как едет, затупил перед поворотом налево. А когда увидел двойную справа, было уже поздно метаться, так как подъехал к повороту», – предположил о Toyota Vitz в комментариях к видео в социальных сетях один из пользователей. «"Витц"-то да, затупил просто... А вот в начале встречка была… О чем только думал. Оценил ситуацию на обгон. А мог и коньки там на трассе оставить», – высказался другой комментатор.

Видео: instagram.com/stopham_blg