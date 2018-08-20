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На трассе Благовещенск – Белогорск видеорегистратор запечатлел опасные маневры (видео)

На трассе Благовещенск – Белогорск видеорегистратор запечатлел опасные маневры (видео)

На днях в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее на трассе Благовещенск – Белогорск опасные маневры водителей двух легковых автомобилей. В одном случае могло произойти жесткое ДТП, если бы водитель, из машины которого велась съемка, зазевался.

На первых кадрах видно, что рулевой автомобиля Nissan Juke совершил обгон грузовой машины, не убедившись в безопасности своего маневра. Едва не произошло столкновение со встречным транспортом. Затем в кадр попадает легковушка Toyota Vitz. Создается впечатление, что ее водитель запутался в дорожной разметке и нарушил правила дорожного движения.

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«Судя по тому, как едет, затупил перед поворотом налево. А когда увидел двойную справа, было уже поздно метаться, так как подъехал к повороту», – предположил о Toyota Vitz в комментариях к видео в социальных сетях один из пользователей. «"Витц"-то да, затупил просто... А вот в начале встречка была… О чем только думал. Оценил ситуацию на обгон. А мог и коньки там на трассе оставить», – высказался другой комментатор.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 3945

#происшествия #транспорт


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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    6 часов назад

    придурки летящие по встречке на трассе Благовещенск-Белогорск встречаются все чаще

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    5 часов назад

    Регулярно езжу по этой дороге Благовещенск-Белогорск. Следует учесть, что еду со скоростью 90 км/ч (без учета ремонтируемых участков), соблюдая разметку. Так 8 из 10 авто наровятся меня обогнать, причем делая это в зоне перекрестков, где нанасена соответствующая разметка, либо в зоне запрещения обгона, создавая опасные ситуации. Так мало этого, еще и показывают неприличные жесты, мол почему я им не уступаю дорогу, им же надо срочно. Вот я думаю, что с одной такой поездки можно с помощью регистратора нехилую сумму штрафов с таких водятелов собрать, пополняя бюджет области.

    Куда записи с регистратора можно передавать?

  • Shift

    Shift
    5 часов назад

    Бомж_ик

    Куда записи с регистратора можно передавать?



    президенту отправь..еще в спортлото можно..

  • lana78

    lana78
    4 часа назад

    Бомж_ик

    Регулярно езжу по этой дороге Благовещенск-Белогорск. Следует учесть, что еду со скоростью 90 км/ч (без учета ремонтируемых участков), соблюдая разметку. Так 8 из 10 авто наровятся меня обогнать, причем делая это в зоне перекрестков, где нанасена соответствующая разметка, либо в зоне запрещения обгона, создавая опасные ситуации. Так мало этого, еще и показывают неприличные жесты, мол почему я им не уступаю дорогу, им же надо срочно. Вот я думаю, что с одной такой поездки можно с помощью регистратора нехилую сумму штрафов с таких водятелов собрать, пополняя бюджет области.

    Куда записи с регистратора можно передавать?



    На сайт УГИБДД, там есть раздел

  • Пришлый

    Пришлый
    4 часа назад

    Бомж_ик

    Регулярно езжу по этой дороге Благовещенск-Белогорск. Следует учесть, что еду со скоростью 90 км/ч (без учета ремонтируемых участков), соблюдая разметку. Так 8 из 10 авто наровятся меня обогнать, причем делая это в зоне перекрестков, где нанасена соответствующая разметка, либо в зоне запрещения обгона, создавая опасные ситуации. Так мало этого, еще и показывают неприличные жесты, мол почему я им не уступаю дорогу, им же надо срочно. Вот я думаю, что с одной такой поездки можно с помощью регистратора нехилую сумму штрафов с таких водятелов собрать, пополняя бюджет области.

    Куда записи с регистратора можно передавать?



    как это ни парадоксально, но иногда лучше ехать в нарушение правил с большей скорость дабы избежать аварийных ситуаций. Когда все вокруг едут 110-120 при разрешенной в 90, получается, что вы вроде как создаете помеху общему потоку машин. Лично меня напрягает когда едешь в спокойном темпе 90 тебя постоянно обгоняют и очень часто это происходит с повышенной опасностью в том числе и для меня, поэтому лучше притопить, чтоб быть в потоке, и не переживать за каждого идиота которому надо срочно, и он готов тебя с дороги спихнуть лишь бы обойти

  • titan28

    titan28
    1 час назад

    Бомж_ик

    Регулярно езжу по этой дороге Благовещенск-Белогорск. Следует учесть, что еду со скоростью 90 км/ч (без учета ремонтируемых участков), соблюдая разметку. Так 8 из 10 авто наровятся меня обогнать, причем делая это в зоне перекрестков, где нанасена соответствующая разметка, либо в зоне запрещения обгона, создавая опасные ситуации. Так мало этого, еще и показывают неприличные жесты, мол почему я им не уступаю дорогу, им же надо срочно. Вот я думаю, что с одной такой поездки можно с помощью регистратора нехилую сумму штрафов с таких водятелов собрать, пополняя бюджет области.

    Куда записи с регистратора можно передавать?



    А что не 60 едешь, ведь тоже же не запрещено?)) Головой думать надо иногда

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    27 минут назад

    Вот именно, что ДУМАТЬ надо, а не педальку в пол с выпученными глазенками жать, которые потом от деревьев отскабливают. Торопятся они, куда вы так торопитесь, набухаться побыстрее, деловые до -уя!

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