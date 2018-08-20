Амурские медики стали удалять камни из почек без полостной операции

В Благовещенской городской клинической больнице по-новому лечат почечнокаменную болезнь. Теперь пациенту не нужно ложиться под скальпель, медики делают небольшой прокол на пояснице и извлекают камни. Урологи учреждения бесплатно по квотам выполнили 12 таких операций.

В городской больнице Благовещенска начали делать новую операцию – перкутанную нефролитотрипсию. Камни из почек извлекают без скальпеля.

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«Если раньше требовались большая полостная операция, длительный послеоперационный период, была нагрузка на хирурга, на пациента, то сейчас через пункцию удается раздробить или цельно удалить крупные камни в чашках и лоханках почек», – рассказал заведующий кабинетом литотрипсии Благовещенской городской клинической больницы Виталий Ващук.

Пациенту делают полуторасантиметровый надрез на пояснице в районе почки, вставляют туда трубку и извлекают камень. Если его невозможно достать целиком, используют ультразвук или лазер, чтобы раздробить образование. Вся процедура занимает у медиков в среднем полтора часа.

Наталье Дегтяревой сделали похожую операцию пару дней назад. Благовещенка борется с мочекаменной болезнью пять лет. До этого ей дважды удаляли камни из почек в другом учреждении.

«Конечно, с такой операцией легче. Нет синяков на коже, нет такой болезненности. На этот раз я на боль практически не жаловалась. Поставила только один обезболивающий укол, а раньше мне приходилось по два-три раза в день ставить в течение трех дней, чтобы снять болевой синдром», – призналась Наталья Дегтярева.

Перкутанную нефролитотрипсию выполняют в горбольнице с весны 2018 года. Для этого учреждение приобрело новое оборудование и обучили специалистов.

«В зависимости от локализации и размера, можно предложить пациентам любые методики. Если камень находится в почке – это одна методика, если в мочеточнике – другая, если в мочевом пузыре – третья. Также важно, чтобы человек обратился вовремя, без наличия осложнений. Иначе малоинвазивные методики могут быть противопоказаны. Тогда только открытым путем с разрезом можно помочь», – пояснил заведующий отделением урологии Благовещенской городской клинической больницы Андрей Голубков.

В Приамурье около 80 % населения имеют предрасположенность к мочекаменной болезни. Это связано с резким климатом и жесткостью воды. Урологи отмечают: заболевания в этой сфере молодеют, и чаще ими страдают женщины. Чтобы не допустить осложнений, нужно наблюдаться у уролога, делать контрольные УЗИ почек и соблюдать диету. Новый вид операции входит в перечень высокотехнологичной медицинской помощи, так что для амурчан он бесплатный. На этот год выделили 12 квот, и все они уже использованы. В учреждении говорят, что в следующем году бесплатных мест будет больше.