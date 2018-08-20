Два человека в мире работают поднимателями пингвинов: обзор прессы

Фото: pikabu.ru

Сегодня ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин представляет читателям обзор «Российской газеты-Недели».

Полный абзац

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

Во-первых, меня несколько изумила небольшая заметка о том, что жителя Северодвинска Александра Лебедева приговорили к шести годам колонии общего режима. Срок он получил за то, что в сети «ВКонтакте» по простоте душевной высказался за оправдание норвежского душегуба Брейвика. Правда, еще у него дома нашли двустволку и патроны. Так и написано: «Признан виновным по статьям за публичное оправдание терроризма в интернете и незаконное приобретение и хранение оружия».

Эти пять строчек информации – жесткое напоминание о том, что мозги должны быть постоянно включенными.

Напишут же такое

Пока вы пытаетесь понять, за что же осудили простофилю Лебедева, расскажу историю о том, что в Курганской области пропал мужчина. То есть, жил себе мужичок поживал, жену свою гражданскую ублажал, а тут вдруг раз – и пропал! Жена-то и подняла шум: мол, ушел на рыбалку, сети взял, припасы какие-никакие, а вот и не вернулся, страх-то какой!

Начали поиски. Вниз по течению реки нашли одежонку, удочку, сапог резиновый… А сам рыбак пропал. Жаль болезного! Прошло немного времени, мужичка признали покинувшим этот свет, выдали соответствующее свидетельство. Но кто-то из дошлых следователей обнаружил кредитов у пропавшего рыбака больше, чем на 2 миллиона. А еще и жизнь свою он застраховал аж в трех организациях на сумму почти 5 миллионов рублей. От дальнейших подробностей воздержусь, скажу лишь, что нашли его в доме сожительницы. Ну хотя бы в соседнее село переехал, да? Теперь ему 6 лет светит.

Очень интересно

Далее публикация, которая будет интересна автомобилистам. «Неделя» рассуждает, как правильно путешествовать на машине и сколько это стоит. Учитывается если не всё, то многое: стоимость бензина в разных регионах и на разных заправках, средний чек в ресторане, кафе, придорожной забегаловке, расстояния, выносливость машин и водителя, погрешность навигатора.

Между делом узнаете, что в штате Мичиган дороги хуже, чем у нас. Под «у нас» подразумеваются и сибирские, и дальневосточные, и приполярные дороги. Попутно автор предупреждает о необходимости иметь при себе бензопилу и карабин. Ну, вдруг что.

На посошок

Самый интересный материал «толстушки» «РГ-Неделя» о том, какие необычные вакансии предлагают у нас в стране и за рубежом. Вы встретитесь там с вакансиями дегустатора конфет и титестера. Представитель этой весьма экзотической профессии – титестерии – должен разбираться в сортах чая, в чайных купажах и знать английский. А «конфетчик» – назову это так – не должен иметь аллергии. И всё. Работа – после трех месяцев обучения в итальянской Альбе – не бей лежачего: два часа в неделю попробовал сладости – продукцию компании «Ферреро» – и лежи пузом кверху.

Не буду называть всех остальных симпатичных вакансий, назову лишь поднимателя (переворачивателя) пингвинов. Да-да, есть такая профессия! Ею обладают всего два человека в мире, и обитают они в Антарктиде. Оказывается, пингвины никогда не падают, даже в сильный, буранный ветер. Но сильная звуковая волна от вертолетов, прилетающих на полярную станцию, сбивает их с ног. А подниматься они – вот уж не знал – не умеют. Тут-то и начинается работа поднимателя.

Об остальных необычных профессиях, например, про обнимателя панд, прочитайте сами в еженедельнике с названием «Российская газета-Неделя».