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Собака, которую спасли из ямы в Зейском районе, вернулась обратно (фото)

Собака, которую спасли из ямы в Зейском районе, вернулась обратно (фото)
Фото: zvportal.ru

Газета «Зейский вестник» подробно рассказала о спасении собаки из ямы в Зейском районе, недалеко от города Зеи. Выяснилось, что животное после того, как его вытащили, предпочло вернуться в яму. Почему пес не хотел покидать свою «ловушку», остается только гадать. Люди выдвигают самые невероятные предположения.

Учительница на пенсии Тамара Окул вместе с мужем и детьми собирала грибы недалеко от Зеи. Вдруг из карьера рядом послышался лай. Люди заглянули вниз и обнаружили на глубине более трех метров белую лайку. Так как спуститься по крутым осыпающимся стенам карьера было невозможно, вызвали спасателей. Попавшую в беду собаку вызволили с помощью лестницы. Грибники поблагодарили спасателей и решали, что, пока будут искать хозяина, заберут животное домой. И тут случилось непредвиденное: по отвесной стене карьера лайка добровольно спустилась обратно.

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«Я не спала всю ночь, меня не покидал пронзивший до души взгляд этих умных глаз, – рассказывает Тамара Сергеевна. – Утром мы собрались с мужем и снова поехали к карьеру в надежде, что собака выбралась сама или ее нашли хозяева. Но она все сидела внизу на одном месте».

Пока ждали возможных ответов из соцсетей и ездили по знакомым рыбакам-охотникам (вдруг кто-то из них потерял лайку в лесу), семья дважды в день кормила пса в карьере, спуская на веревке корзинку с миской.

Сотрудники «Зейского вестника», куда обратились грибники, связались с ветеринарами станции по борьбе с заболеваниями животных и полицией. В итоге на место приехали все заинтересованные лица. Все оказалось так, как и рассказывала Тамара Окул. Белая лайка, поджав хвост, смотрела снизу вверх на людей, решающих ее судьбу.

Предположение о том, что собака могла ощениться в карьере и оставаться там ради щенков, было первой из версий. Однако она отпала, как только работники ветстанции по тросу спустились в яму. Животное доверчиво подпустило к себе людей. С помощью веревки его подняли наверх, ветеринары осмотрели собаку, измерили температуру.

«Это молодая лайка, причем рабочая, охотничья, – прокомментировал начальник ветстанции Дмитрий Лесков. – Она здорова, повреждений нет. Жировая прослойка и состояние здоровья позволяют говорить о том, что собака домашняя и за ней был хороший уход».

О том, что лайка имела хозяина, говорит и защитного цвета брезентовый ошейник. «Но куда этот хозяин пропал? И почему собака так настойчиво возвращалась в карьер? – задается вопросами газета. – Может быть, лайка потерялась в лесу и ждала хозяина на месте стоянки его автомобиля? Но почему внизу, в карьере, а не на дороге? И почему сам хозяин не вернулся за прошедшие три дня в поисках четвероногого друга на место его потери? Высказанное вслух страшное предположение, не в карьере ли остался человек, вопреки ожидаемому "да ну!", вызвал дружное: "Кто знает? В наше время все может быть". К слову, именно потому мы и сообщили об инциденте полицейским. В настоящее время участковые проводят проверку».

Собака оказалась не только умной, но и хорошо обученной: как только двери машины УАЗ распахнулись, она заняла там свое место. По словам нынешних хозяев, она знает команды, слушает людей, добродушна к детям, аккуратна. Только временами скулит на коврике у двери.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 часов назад

    хозяина закопали...хотя в таком случае рыть бы стала

  • Shift

    Shift
    5 часов назад

    был такой случай..сказал хозяин собаке ждать, сам ушел на солонец..и не вернулся..а собака ждала и не уходила..(..мужика искать начали, нашли сначала собаку, чуть жива была..ловила зайцев рядом, но не уходила от места.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    А ловушка-ли это?

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    Скорее, хозяин или специально оставил, и сказал ждать, или избавился от нее в этом месте. Теперь она будет ждать его только там. Такое многократно описано, да и сам, к сожалению, сталкивался. Жалко пса.

  • Александр В.Б.

    Александр В.Б.
    2 часа назад

    Тамара Сергеевна так и осталась добрейшей души человеком)))

  • Токарев

    Токарев
    49 минут назад

    Хозяина наверное нужно искать в этой же яме

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