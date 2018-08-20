В одной из больниц Америки одновременно забеременели 16 медсестёр

Фото: Ross D. Franklin

В больнице американского штата Аризона сразу 16 медсестер объявили о беременности. Роды пройдут у всех с октября по январь 2019-го.

Сотрудницы больницы сообщают, что не сговаривались о том, чтобы одновременно стать матерями. Уже через месяц большая часть будущих матерей отправится готовиться родам. В больнице ищут временную замену девушкам.

Помимо этого, медсестёр временно освободили от некоторых обязанностей: они не работают с людьми, больными туберкулёзом, и не проводят химиотерапию.

Также для этих женщин организовали специальное меню с солёными огурцами и оливками. Им очень нравится ходить вместе в столовую и обсуждать беременность, сообщает «Лента.ру».