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сегодня, 09:47 1

В одной из больниц Америки одновременно забеременели 16 медсестёр

В одной из больниц Америки одновременно забеременели 16 медсестёр
Фото: Ross D. Franklin

В больнице американского штата Аризона сразу 16 медсестер объявили о беременности. Роды пройдут у всех с октября по январь 2019-го.

Сотрудницы больницы сообщают, что не сговаривались о том, чтобы одновременно стать матерями. Уже через месяц большая часть будущих матерей отправится готовиться родам. В больнице ищут временную замену девушкам.

Помимо этого, медсестёр временно освободили от некоторых обязанностей: они не работают с людьми, больными туберкулёзом, и не проводят химиотерапию.

Также для этих женщин организовали специальное меню с солёными огурцами и оливками. Им очень нравится ходить вместе в столовую и обсуждать беременность, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #здоровье


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    35 минут назад

    Свет в больнице отключали часто.

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