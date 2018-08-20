Шимановской больнице не хватает 12 специалистов

Фото: amurobl.ru

Шимановская больница обслуживает около 24 тысяч человек – жителей города и района. Учреждение располагается в новом здании, материально-техническое состояние больницы не вызывает вопросов, но не хватает кадров – заведению требуется 12 специалистов.

Во время визита в Шимановск врио губернатора Амурской области Василий Орлов посетил ряд социальных учреждений, в том числе поликлинику Шимановской больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Для привлечения медицинских работников в Шимановск мэр города Павел Березовский принял решение о предоставлении молодым специалистам жилья и материальной помощи за счет бюджета Шимановска в виде единовременной выплаты – 30 тысяч рублей. Администрацией больницы со своей стороны также выплачиваются подъемные молодым специалистам в размере 100 тысяч рублей.

Также в ходе рабочей поездки глава Приамурья ответил на вопросы педагогов школ № 2 и 4.

Прием образовательных учреждений города к новому учебному году завершен. Проведены текущие и косметические ремонты. На базе школы № 2 открыты дополнительные классы для учеников начальной школы, что позволит перевести обучение школьников в одну смену.

Отвечая на вопросы педагогов, Василий Орлов поделился с учителями идеями по внесению в образовательную систему региона новшеств.

«Мировая система образования меняется быстрыми темпами, непонятно, какие специальности будут востребованы в будущем. Технологический прогресс шагает с небывалой скоростью. Многое ушло в интернет, и, как следствие, развитие получили новые более технологичные методы обмена информацией и обучения. В медицине всё больше становится популярна телемедицина, в образовании – образование-онлайн. Система высшего образования региона также будет трансформироваться под современные реалии, в первую очередь это связано с появлением новых отраслей и развитием экономики в Приамурье. В ходе последней командировки в Москву я встречался с представителями министерства образования и науки страны, шла речь о распространении в Приамурье новых образовательных методик», – сказал Василий Орлов.