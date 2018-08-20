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сегодня, 09:44 17

Шимановской больнице не хватает 12 специалистов

Шимановской больнице не хватает 12 специалистов
Фото: amurobl.ru

Шимановская больница обслуживает около 24 тысяч человек – жителей города и района. Учреждение располагается в новом здании, материально-техническое состояние больницы не вызывает вопросов, но не хватает кадров – заведению требуется 12 специалистов.

Во время визита в Шимановск врио губернатора Амурской области Василий Орлов посетил ряд социальных учреждений, в том числе поликлинику Шимановской больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Для привлечения медицинских работников в Шимановск мэр города Павел Березовский принял решение о предоставлении молодым специалистам жилья и материальной помощи за счет бюджета Шимановска в виде единовременной выплаты – 30 тысяч рублей. Администрацией больницы со своей стороны также выплачиваются подъемные молодым специалистам в размере 100 тысяч рублей.

Также в ходе рабочей поездки глава Приамурья ответил на вопросы педагогов школ № 2 и 4.

Прием образовательных учреждений города к новому учебному году завершен. Проведены текущие и косметические ремонты. На базе школы № 2 открыты дополнительные классы для учеников начальной школы, что позволит перевести обучение школьников в одну смену.

Отвечая на вопросы педагогов, Василий Орлов поделился с учителями идеями по внесению в образовательную систему региона новшеств.

«Мировая система образования меняется быстрыми темпами, непонятно, какие специальности будут востребованы в будущем. Технологический прогресс шагает с небывалой скоростью. Многое ушло в интернет, и, как следствие, развитие получили новые более технологичные методы обмена информацией и обучения. В медицине всё больше становится популярна телемедицина, в образовании – образование-онлайн. Система высшего образования региона также будет трансформироваться под современные реалии, в первую очередь это связано с появлением новых отраслей и развитием экономики в Приамурье. В ходе последней командировки в Москву я встречался с представителями министерства образования и науки страны, шла речь о распространении в Приамурье новых образовательных методик», – сказал Василий Орлов.

Просмотров всего: 971

#губернатор #здоровье #Шимановск #школа


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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    7 часов назад

    Образование-онлайн - скоро Синергия перешагнет МГУ на раз-два. Нашим Амурским вузам тоже бы пример взять и начать онлайн обучение

  • OT

    OT
    7 часов назад

    Как это нет? Да ими рынок завалили. Они лихо торгуют и в скальпеле не нуждаются. Одно слово - ненасытный рынок нынче и в него никогда не заполнить специалистами.

  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    Медведев сказал чтобы бюджетники шли в бизнес, а не занимались всякими глупостями лечением, воспитанием, образованием.

  • Dgorg

    Dgorg
    6 часов назад

    Когда на деле а не на словах доктора будут получать 80000 - 120000, тогда и сниматься проблема кадров.

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    5 часов назад



    ...в виде единовременной выплаты – 30 тысяч рублей...



    До слёз...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Noir


    С языка сняли))



  • Пришлый

    Пришлый
    4 часа назад

    в сравнении с Белогорском, нехватка кадров кажется просто смешной. 12 человек- это на уровне естественной текучки кадров

  • Xxxchel

    Xxxchel
    3 часа назад

    Доруководились новые кадры, что все разбежались. Толи еще будит.

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Евгений Шувалов

    Образование-онлайн - скоро Синергия перешагнет МГУ на раз-два. Нашим Амурским вузам тоже бы пример взять и начать онлайн обучение



  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    Евгений Шувалов

    Образование-онлайн - скоро Синергия перешагнет МГУ на раз-два. Нашим Амурским вузам тоже бы пример взять и начать онлайн обучение



    Это было бы интересное нововведение, но мне кажется наши вузы не способны на такое

  • Analysis

    Analysis
    1 час назад

    Пригласите к себе Хомитова И.Э. - нынешнего глав.врача Зейской больницы. Он "умеет" решать проблемы нехватки кадров))

  • мимо шел

    мимо шел
    1 час назад

    Кастрация тополей - единственное, на что способен Березовский. Проверено временем и Благовещенском.

    Кто-то про медицину в Шимановске заикался? Забудьте.

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    1 час назад

    а еще в Шимановске не работают холодильники в морге. Ездила недавно хоронить туда дедушку. Он умер в пятницу вечером, увезли в морг, так как в квартирах нельзя хранить. и соответственно документы на выходных никто не выдает. Вот и лежал дедушка до самого понедельника, а температура там как на улице, а была жара. Вот вам и Шимановск. Мало того что людей до смерти мучают, так и после смерти тоже. Вот Березовского бы туда сводить вместе с Орловым. Березовский добивает Шимановск. Страшно смотреть на город, который превращается в деревню. Никакого развития. Березовский, пошевели усами своими и начни работать уже

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    1 час назад

    а еще в Шимановске не работают холодильники в морге. Ездила недавно хоронить туда дедушку. Он умер в пятницу вечером, увезли в морг, так как в квартирах нельзя хранить. и соответственно документы на выходных никто не выдает. Вот и лежал дедушка до самого понедельника, а температура там как на улице, а была жара. Вот вам и Шимановск. Мало того что людей до смерти мучают, так и после смерти тоже. Вот Березовского бы туда сводить вместе с Орловым. Березовский добивает Шимановск. Страшно смотреть на город, который превращается в деревню. Никакого развития. Березовский, пошевели усами своими и начни работать уже

  • Полиграф

    Полиграф
    57 минут назад

    вообще слово "нехватка" для ДВ это норма. самое первое это нехватка населения

  • PLRtx

    PLRtx
    52 минуты назад



    При таком чутком руководстве как ИО Главного Врача это "безоговорочный успех" - видео про конструктивный диалог, + сдается в аренду зубопротезный кабинет куда ушли специалисты?, + Министр Субботин очень **** не хороший человек - готовый оговорить и обгадить - вывод на фото _ ИО Губернатора это успешный пиар

    Дублирую ссылки

    https://www.youtube.com/watch?v=ZUoaFeoZGJU

    https://www.youtube.com/watch?v=9HdNC6b4p8c

    https://www.youtube.com/watch?v=H7kRjXXsn14

    да и вишенка на торт - https://www.youtube.com/watch?v=UyuvfFnRU6U

    И все это не смешно - где помощь то получать - оплаченную из нашего же кармана ОМС (обязательное медицинское страхование) - так что не когда не говорите что медицина у нас бесплатная за все вы уже заплатили да еще АВАНСОМ ! - Да еще советую посмотреть что происходит в Зейской больнице !

  • PLRtx

    PLRtx
    31 минута назад

    Analysis

    Пригласите к себе Хомитова И.Э. - нынешнего глав.врача Зейской больницы. Он "умеет" решать проблемы нехватки кадров))



    Вашему Хомитову еще расти и расти -



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