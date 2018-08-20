В выходные в Приамурье произошли два ДТП с участием полицейских автомобилей

Фото: instagram.com/blag_dtp

В минувшие выходные, 18 и 19 августа, в Амурской области произошли два ДТП, участниками которых стали полицейские автомобили. Аварии зафиксированы в Благовещенске и Свободном.

Первое происшествие случилось в столице Приамурья 18 августа. По сведениям очевидцев, слова которых приводит инстаграм-паблик «blag_dtp», ДТП произошло на перекрестке улиц Зейской и Комсомольской. Сообщается, что виновник аварии – водитель легковушки Nissan Tiida. Он сначала врезался в полицейскую машину, а затем – в грузовик. Утверждается, что рулевой Tiida был нетрезв и после столкновения с полицейским авто пытался уехать с места ДТП.

Фото: instagram.com/blag_dtp

Вторая авария с участием машины правоохранителей произошла в Свободном ночью 19 августа, сообщают администраторы городского паблика «ВКонтакте» «SVB NEWS». По их сведениям, сотрудники ГИБДД преследовали нарушителя и в результате неудачного маневра съехали с дороги; машина получила повреждения. Тем не менее, в полиции не подтверждают факт такого ДТП в Свободном.

Фото: vk.com/svbnews