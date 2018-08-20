В Москве состоялся финал конкурса «Миссис Россия–2018»

Фото: instagram.com/missismoscowmissisrussia

В московском молодёжном доме «Планета КВН» прошёл финал конкурса красоты «Миссис Россия–2018». Первое место и корону победительницы получила мама двоих детей Анна Телегина из Твери.

В этом году в жюри сидели телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, спортсмен Адам Бакаев, гипнотизёр Иса Багиров, певец Сергей Пенкин и модель Алиса Крылова.

Фото: instagram.com/missismoscowmissisrussia

Награду Анне вручила победительница прошлогоднего конкурса Полина Диброва. Звание первой вице-миссис получила Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, а третье место заняла Евгения Бурло из Геленджика.

За звание победительницы в этом году боролось 30 красавиц, самой юной из них было 23 года, а самой старшей стала 52-летняя многодетная мама.

Фото: instagram.com/missismoscowmissisrussia

Анна Телегина получила эксклюзивную корону из хохломского золота и разноцветных камней Swarovski, сообщает Life.ru.