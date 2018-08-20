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сегодня, 09:01 4

Амурская область начала принимать иностранцев по электронной визе

Амурская область начала принимать иностранцев по электронной визе
Фото: mir24.tv

С 19 августа расширен механизм работы электронных виз на Дальнем Востоке. По таким визам теперь можно прилететь в Хабаровский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку и Чукотку.

Как пишет «Российская газета», подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Выдается она бесплатно, без взимания консульского сбора.

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По упрощенному режиму зарубежных гостей принимают в Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный).

«По мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска на Дальнем Востоке (Магадан, Якутск)», – ранее заявлял министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Всего с августа 2017 года электронные визы получили более 35,8 тысячи иностранцев. Самыми активными остаются граждане Китая и Японии, которые получили около 34 тысяч виз (почти 26,7 тысячи – жители КНР и около 7,3 тысячи – жители Японии).

Ранее сообщалось, что аэропорт Благовещенска заработает по электронной визе до 1 сентября.

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#транспорт #туризм


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 часов назад

    Красавчики, ещё бы в обратном порядке сделали. Хотя в Китай вроде как вообще безвиз будет с 2019

  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    Всё для народа, чужого.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    paravis

    Всё для народа, чужого.



    а надо чтоб россияне про России по визам ездили?.

  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    nerro

    paravis

    Всё для народа, чужого.



    а надо чтоб россияне про России по визам ездили?.



    можно сначала перейти на загранники

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