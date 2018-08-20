Облачно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 20 августа

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20 августа в Амурской области облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 21-26, на севере в дожде – до 15-20 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснением, временами будет идти дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Воздух прогреется до 22-24 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова