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Облачно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 20 августа

Облачно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 20 августа
Фото: photosight.ru

20 августа в Амурской области облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 21-26, на севере в дожде – до 15-20 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснением, временами будет идти дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Воздух прогреется до 22-24 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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