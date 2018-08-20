Темы полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: Приамурье на Восточном экономическом форуме

В понедельник, 20 августа, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» директор агентства инвестиций Амурской области Павел Пузанов и министр культуры и национальной политики Приамурья Ольга Юркова расскажут об участии области в Восточном экономическом форуме.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников. А после 17 часов выйдет очередной выпуск программы «Спорный вопрос». Тема: «Плейбэк-театр или психоанализ?». Гостями Светланы Казачинской и Наталья Овсийчук станут Инга Полторак и Алексей Астафьев, актеры плейбэк-театра «Чистый лист».

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Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo101_5/.