Лидер «Новой России» считает, что у амурских дольщиков ситуация не сложная

Фото: sm-news.ru

«Обманутых дольщиков у вас всего 47 человек осталось. По сравнению с 25-30 тысячами в Новосибирске. Здесь можно говорить об определенном результате, – не без доли удивления признал экономист и политик Исаев. – А если проблем фактически нет, то мне нет необходимости налаживать контакты с властями по этому поводу. Выискивать их искусственно я не собираюсь. Есть гораздо более проблемные регионы, где нужно работать».

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В Амурской области чуть ли не впервые в стране начали решать проблемы обанкротившихся стройфирм и оставшихся не у дел вкладчиков в будущие квадратные метры, сообщает издание «SM News». Самая обширная площадь недостроев осталась от фирмы «Россия» – целый микрорайон. Все дома здесь, пусть спустя годы судов и проволочек, но всё же достроили. Люди получили долгожданное жилье. Последним нерадивым строителем стала компания «Городок». У нее не сданными оказалось три дома. Один благодаря областным властям сдали и заселили всех нуждающихся дольщиков: кто брал ипотеки, вкладывал семейные капиталы и не имел собственного жилья. Оставшиеся «голодающие» имеют в собственности не один участок, квартиру, а некоторые и добротные загородные дома.

«В Чите и Забайкалье ужасные условия. Люди живут в бараках, пока мимо них вывозят национальное достояние. Здесь такого нет. Меня сегодня повезли показать «ужасные» условия жизни многодетных семей. Но я лицезрел очень неплохие постройки. При этом, люди считают себя ущемленными определенным образом, голодают. Но это их позиция, их право», – заключил Исаев после встречи с дольщиками.

При этом политик признает, что власть в ответе за то, чему позволила случиться в своей стране.

«Проблемы дольщиков – это вина государства, которое не сумело обеспечить должные условия существования этой системы. Законов, судов, правоохранительной системы. Поэтому ему и отвечать за это, и нести ответственность. Как говорится: назвался груздем, полезай в кузов. Поэтому государство должно отвечать за все, в том числе и перед дольщиками», – заявил политик.

Хотя Благовещенск и не приглянулся заезжему гостю, он выделил область на фоне предыдущих регионов своего автопробега: «Внешне Благовещенск выглядит не самым презентабельным образом на мой взгляд. Но бардака в Амурской области точно нет. Здесь присутствует наивность, сдача интересов, желание жить за счет кого-то, советский союз в каких-то лекалах. Все что угодно, но не бардак. Здесь люди не считают себя брошенными, как в Забайкалье, например, где они ни к чему вообще не привязаны и просто болтаются посередине между Дальним Востоком, Сибирью и Москвой».