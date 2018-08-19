«Молодежный Арбат» завершился огненным шоу группы De Light (фото)

Вечером в воскресенье, 19 августа, на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки прошел «Молодежный Арбат» – разноплановое выступление различных молодежных объединений. Завершилось всё огненным шоу.

«Молодежный Арбат» прошел в рамках проекта «Культурный город на набережной» и был организован центром развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».

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Сначала на набережной играли ученики школы игры на гитаре «Соло», Затем их сменили танцоры, которые исполняли зумбу. Посмотрели благовещенцы и шоу мыльных пузырей.

А когда на набережную пришли первые сумерки, перед зрителями выступили файерщики из группы De Light. По словам участников, команда существует уже четвертый год. Артисты часто выступают на различных городских мероприятиях.

«Например, вчера мы выступали в рамках «Культурной набережной». Организовали концерт для сбора средств приюту «Кошкин дом», – рассказали файерщики. – Выступали в течение часа».

В группу входит около 20 человек, но постоянно выступают шестеро, потому что делать номера с огнем достаточно опасно, необходима серьезная подготовка. Набирают с 16 лет, но огонь крутят ребята не моложе 18-ти. В De Light большинство выступающих – парни, хотя, они сами признаются, что на Западе среди файерщиков больше девушек.

В течение своего выступления участники шоу-группы показали сольные и групповые номера. Крутили подожженные снаряды – пои, веера, стаффы, а также делали бризинг – плевались огнем. А после стали запускать в небо большие дымовые кольца. Многие дети видели дым и кричали: «Дракон! Дракон!».

Выступление De Light, кстати, собрало немало зрителей, которые активно аплодировали после каждого номера.