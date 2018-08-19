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19 августа 2018, 19:27 0

Темы утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: появится ли в Благовещенске «Маленькая Венеция»

Темы утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: появится ли в Благовещенске «Маленькая Венеция»

В понедельник, 20 августа, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о будущем проекта «Маленькая Венеция». Гость студии – представитель инвестора проекта Марат Мкртчан.

Эфир проведут Татьяна Удалова и Михаил Митрофанов

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Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo101_5/.

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