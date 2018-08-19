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19 августа 2018, 17:28 0

В амурском селе Ерковцы в двухквартирном доме сгорела крыша и веранда

В амурском селе Ерковцы в двухквартирном доме сгорела крыша и веранда
Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье, 19 августа, в селе Ерковцы Ивановского района в двухквартирном доме по улице Советской возник пожар. Сообщение о нем поступило в 10:52. Загорелась кровля дома.

К месту пожара прибыли огнеборцы добровольной пожарной дружины села Ерковцы, пожарного поста при пожарной части № 31 села Николаевка и пожарной части №31 села Ивановка в составе семи человек и трёх единиц техники.

Через 19 минут было ликвидировано открытое горение. В результате пожара кровля дома повреждена огнём по всей площади, огнём уничтожена веранда дома. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары


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