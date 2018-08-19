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19августа
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Шимановск отметил свое 108-летие

Шимановск отметил свое 108-летие
Фото: www.shimanovskadm.ru

В субботу, 18 августа, Шимановск отметил день рождения. Городу исполнилось 108 лет. Основные праздничные мероприятия в этот день начались с 16 часов. На праздновании был представлен бренд города. Также на праздник приехал врио губернатора Василий Орлов.

Посетив Шимановск, Василий Александрович осмотрел ход ремонта улично-дорожной сети. Побывал в четвертой и второй школах, городской больнице, а также осмотрел последствия июльских ливней.

Кроме приветственных слов Василий Орлов отметил необходимость власти и народа слышать друг друга, а еще призвал людей быть активными и неравнодушными, сообщает администрация города.

«Сегодня никакие усилия власти не будут результативными, если будут идти в разрез с интересами горожан. Мы должны слышать друг друга. Поэтому не стесняйтесь быть активными, проявлять инициативу, а мы со свой стороны будет искать средства для реализации всего конструктивного», – сказал врио губернатора.

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#Шимановск


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