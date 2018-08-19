Оптовые цены на бензин в России за неделю выросли на 7 %

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С 10 по 17 августа оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем выросли на 7 %. Бензин Аи-92 подорожал на 6,72 %, до 46 137 рублей за тонну. Бензин Аи-95 – на 7,4 %, до 49 399 рублей за тонну.

Оптовые цены на бензин выросли впервые с мая, когда правительство приняло меры по их стабилизации. Рост цен остановился после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены.

Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт — более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.

В период с 7 по 13 августа цены на бензин снизились на 0,1 %. При этом цены на дизельное топливо практически не изменились. По итогам предыдущей недели – с 31 июля по 6 августа – ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1 %, на дизельное топливо – не изменились, сообщают «Ведомости».