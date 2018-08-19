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19августа
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сегодня, 15:27 1

СМИ: канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить в ноябре

СМИ: канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить в ноябре

В ноябре 2018 года планируется начать строительство первой в мире канатной дороги, связывающей два государства: Россию и Китай. Километровая дорога пройдет над рекой Амур и соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Об этом написал ИА «Москва 24».

Издание опубликовало большой материал о строительстве «канатки» в столице России. А затем в текста сообщается о планах строительства аналогичной дороги через Амур. Трассу соединяющую Благовещенск и Хэйхэ начнут строить в ноябре.

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Из подробностей: на трассе планируется запустить 12 кабинок вместимостью 40 человек, в течение часа по маршруту смогут переезжать до двух тысяч человек. Время в пути из одного города в другой составит всего три минуты. Инвесторы с китайской стороны потратят на строительство около 120 миллионов долларов.


Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», в начале августа в областном правительстве прошло заседание по основным инвестпроектам. По канатной дороге сообщалось, что подготовка ее строительства продолжается. Заключен договор на проектирование «канатки», произведен авансовый платеж. Но сроки начала строительства не сообщались.

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#Китай #строительство #транспорт #туризм


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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    57 минут назад

    Ждемс.....китайцы нас палочками затыкают, в власти ждут инвестиций для Москвы

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