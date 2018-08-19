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19августа
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сегодня, 14:53 0

Восстанавливать размытые ливнями дороги в Шимановске будут до октября

Восстанавливать размытые ливнями дороги в Шимановске будут до октября
Фото: amurobl.ru

Ливни в июле и начале августа сильно повредили улицы в Шимановске. Наиболее пострадали Локомотивная, Пёрская, Ломоносова, Красноармейская, Брякина, Больничная, Некрасова, Фрунзе, Тургенева, Пионерская, Песчаная, Дзержинского, Волочаевская, Крупской.

Работы по их ремонту будут завершены к середине октября. Из бюджета области на восстановление было выделено 2,8 миллиона рублей. Еще один миллион выделен из местного бюджета.

Параллельно велась работа по восстановлению социально значимых участков размытых дорог, а также улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. За счет средств местного бюджета уже восстановлены улицы Локомотивная, Красноармейская, Волочаевская, Больничная. На ряде участков ведутся работы.

Помимо этого, в Шимановске идет плановый капитальный ремонт участков дорог по шести улицам, одного переулка и площади имени Ленина. В 2018 году из областного бюджета Шимановску был выделен 31 миллион рублей на ремонт улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ #транспорт #Шимановск


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