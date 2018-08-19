После драки на базе отдыха под Благовещенском одному ее участнику удалили глаз
На базе отдыха под Благовещенском коллеги отмечали профессиональный праздник. Между двумя из них возникла ссора, перешедшая в драку. Уже после ее окончания, один из драчунов ударил оппонента в голову. Удар оказался настолько опасным, что пострадавшему затем удалили травмированный глаз.
Заместитель прокурора города Благовещенска Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ
и развития интеллекта
Методика Шамиля Ахмадуллина
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!
Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги
Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги
Следствием установлено, что обвиняемый находился на базе отдыха «У друзей», расположенной в поселке Зазейский, где в компании своих коллег отмечали профессиональный праздник.
В процессе отдыха он и его коллеги употребляли спиртное. Около 19 часов этого же дня между ним и еще одним нетрезвым мужчиной произошла ссора, переросшая в драку.
После того как конфликт прекратился, обвиняемый подошел к противнику и нанес ему один удар кулаком в голову. Потерпевший упал на землю. Обвиняемый упавшему еще несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Последний получил закрытую травму левого глаза тяжелой степени с обширным ранением, после его пришлось удалить. Также он получил закрытую травму грудной клетки с повреждением правого легкого.
Уголовное дело расследовалось Благовещенским МСО СУ СК РФ по Амурской области. 17 августа 2018 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска направлено в городской суд.
За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.
Просмотров всего: 2062