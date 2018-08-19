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19августа
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сегодня, 14:24 5

После драки на базе отдыха под Благовещенском одному ее участнику удалили глаз

После драки на базе отдыха под Благовещенском одному ее участнику удалили глаз
Фото: ru.freepik.com

На базе отдыха под Благовещенском коллеги отмечали профессиональный праздник. Между двумя из них возникла ссора, перешедшая в драку. Уже после ее окончания, один из драчунов ударил оппонента в голову. Удар оказался настолько опасным, что пострадавшему затем удалили травмированный глаз.

Заместитель прокурора города Благовещенска Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

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Следствием установлено, что обвиняемый находился на базе отдыха «У друзей», расположенной в поселке Зазейский, где в компании своих коллег отмечали профессиональный праздник.

В процессе отдыха он и его коллеги употребляли спиртное. Около 19 часов этого же дня между ним и еще одним нетрезвым мужчиной произошла ссора, переросшая в драку.

После того как конфликт прекратился, обвиняемый подошел к противнику и нанес ему один удар кулаком в голову. Потерпевший упал на землю. Обвиняемый упавшему еще несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Последний получил закрытую травму левого глаза тяжелой степени с обширным ранением, после его пришлось удалить. Также он получил закрытую травму грудной клетки с повреждением правого легкого.

Уголовное дело расследовалось Благовещенским МСО СУ СК РФ по Амурской области. 17 августа 2018 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска направлено в городской суд.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Так глаза или глаз? Так то большая разница

  • Alei

    Alei
    2 часа назад



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  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Так глаз или глаза?! Вы чего там сегодня?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ну если один глаз остался, то зато это самый ценный глаз.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Воо это да...Не умеют пить, да еще и с такими последствиями

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